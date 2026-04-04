Viktor Orban s-a apucat de gătit în campania electorală. Ce fel de mâncare a pregătit

Cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare, Viktor Orbán a ales să își etaleze talentul la gătit pe paginile de social media. Într-o ipostază relaxată, departe de postura oficială, premierul Ungariei s-a afișat în fața ceaunului în care pregătea un ciolan de porc pentru masa de Paște.

Premierul maghiar a spus că procesul de gătire nu este unul rapid, dar este pregătit să își sacrifice ore bune din somn ca totul să iasă perfect. Orbán a menționat că e pregătit să stea treaz până la orele 1:00 – 2:00 noaptea ca să își termine preparatul.

Planurile sale culinare se întind pe mai multe zile. „Marți dimineață voi face o ciorbă de fasole fantastică din zeama de la șuncă, cu oasele rămase și bucățile de carne”, a spus Orbán, deși a recunoscut că programul din campanie s-ar putea să îi dea peste cap planurile.

Pe 12 aprilie maghiarii decid dacă Orban va rămâne la putere

Alegerile parlamentare din 12 aprilie sunt considerate cea mai grea bătălie electorală de la căderea comunismului, deoarece este pentru prima dată în ultimii 16 ani când Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu o adevărată amenințare din partea opoziției. Principalul contracandidat, Péter Magyar, un fost apropiat al premierului ungar, conduce în sondaje.

Bătălia se va purta între partidul Fidesz și partidul Tisza. Doar partidul de extremă dreaptă Mi Hazánk (Patria Noastră) mai are șanse de a trece pragul electoral de 5% pentru a intra în Parlament, arată sondajele electorale. În ciuda avansului lui Péter Magyar, sistemul electoral modelat de Orbán în ultimii ani în favoarea lui face ca înfrângerea partidului Fidesz în alegeri să fie o sarcină dificilă.

