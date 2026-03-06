Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă

06 mart. 2026, 14:39, Actualitate
Președintele și premierul decontează prețul crizei economice care afectează România. Cele mai influente figuri politice ale țării s-au prăbușit în sondaje ca niciun alt politician după Revoluție. Românii asociază cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan scăderea nivelului de trai și nesiguranța zilei de mâine, care îi sperie chiar mai mult decât războaiele, cel mai recent fiind cel din Iran. 

Invitat în cadrul emisiunii Sub semnul întrebării, moderată de jurnalistul Robert Turcescu la Metropola TV, cunoscutul sociolog Vladimir Ionaș a explicat că starea de nemulțumire generală la nivelul societății este la o valoare greu de anticipat cu numai 1 an în urmă, înainte de alegerile prezidențiale din luna mai.

Războaiele nu îi sperie pe români la fel de mult ca sărăcia

Frustrarea, supărarea și teama în societate sunt la cote la foarte mari, dar nu neapărat din cauza războaielor care au loc, ci din cauza modului în care oamenii au resimțit toate măsurile luate. Din cauza faptului că presiunea pe fiecare cetățean e mult mai mare, nivelul de trai a scăzut. Cea mai mare parte a societății nu e foarte interesată de război (n.r.- din Iran), ăsta e avantajul lor.

Vladimir Ionaș a transmis că, din punctul său de vedere, nivelul de anxietate socială din prezent l-a depășit chiar și pe cel din pandemie.

”Nu a fost niciodată atât de mare. Teama față de ziua de mâine este la o cotă uriașă, mai ales că e din cauze economice. E mai mare decât în pandemie, în pandemie era o teamă de necunoscut. Acum toate temerile sunt chestiuni care țin de economie și de modul în care va reuși fiecare familie să își ducă traiul începând cu mâine. Sunt chestiuni diferite”, a explicat Ionaș. 

În doar 6 luni, Nicușor Dan și Bolojan au trecut de la peste 40% cotă de încredere la sub 20%

În mod inevitabil, toate aceste turbulențe se răsfrâng în preferințele românilor pentru anumite figuri din conducerea țării, Astfel, referitor la prima scenă politică, expertul a observat că liderii țării se află la o prăbușire istorică a nivelului de încredere în rândul cetățenilor.

”E foarte greu să aștepți de la președinte sau premier ceva. Gândiți-vă că acum 5-6 luni, oamenii ăștia aveau o cotă de popularitate de peste 40%. Astăzi sunt la sub 20%. E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată atât de rapid, în cazul președintelui niciodată. Eu înțeleg, președintele decontează ce face premierul pentru că sunt asociați, sunt luați la pachet, așa și-a făcut și campanie (n.r. – Nicușor Dan). Pierde la fel atunci când premierul ia niște decizii care supără”. 

