Viktor Orban și Robert Fico merg cu Ursula von der Leyen la CJUE. De ce dă în judecată 2 țări europene chiar Consiliul European

Slovacia și Ungaria vor depune două acțiuni separate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde vor contesta interdicția de a importa gazele rusești, a anunțat premierul slovac, Robert Fico. Acesta a adăugat că Ungaria și Slovacia își vor coordona acțiunile pe parcursul procedurilor.

„Este imposibil să depui un proces comun. Fiecare țară își va depune propriul proces”, a explicat Robert Fico, citat de publicația slovacă Dennik N. Prim-ministrul slovac consideră că, după încheierea conflictului militar din Ucraina, „toată lumea își va rupe picioarele” pentru a călători în Rusia pentru negocieri.

Luni, Consiliul UE a convenit asupra unei interdicții complete a importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 2027 și a impus amenzi de milioane de dolari pentru încălcarea acestei interdicții. De cealaltă parte a baricadei, Kremlinul a numit aceasta o mișcare extrem de neînțeleaptă. Doar Slovacia și Ungaria s-au opus inițiativei. Politico a relatat că ambele țări s-au opus acesteia din dorința de a menține accesul la combustibil mai ieftin.

UE a votat eliminarea completă a gazului rusesc până în 2027

Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra unui plan de interzicere completă a furnizărilor de gaze naturale lichefiate rusești începând cu 1 ianuarie 2027. Interdicția privind livrările de gaze prin conducte către țările din Uniunea Europeană va intra în vigoare la 30 septembrie 2027.

„Acest regulament este un pas esențial către atingerea obiectivului programului REPowerEU de a pune capăt dependenței UE de energia rusească”, a declarat serviciul de presă al Consiliului European.

Documentul a fost convenit luni la o reuniune ministerială, în ciuda faptului că Slovacia și Ungaria s-au pronunțat împotriva acestuia. Conform documentului, care a fost prezentat la începutul lunii 2025, în cazuri excepționale, membrii UE vor putea prelungi perioada de utilizare a gazului rusesc până la 31 octombrie 2027, dacă rezervele din instalațiile lor de depozitare sunt sub nivelul de umplere necesar.

