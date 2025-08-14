Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene

Reședința prezidențială a lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod, a fost întărită cu 12 sisteme de apărare aeriană Panțir-S1. Creșterea securității vine pe fondul valului de atacuri cu drone ucrainene din ultima vreme, după ce acum un an erau doar amplasate în jurul vilei doar două sisteme de protecție.

Imaginile din satelit arată că cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană, în special Panțir-S1, sunt amplasate în apropierea reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin din Valdai, scrie publicația Meduza, citată de G4Media.ro.

Potrivit imaginilor geolocalizate pe coordonata georgrafică pe hărție Yandex – 57.954779, 33.243538 descoperim că mai multe sisteme de apărare aeriană au apărut în jurul reședinței lui Putin, care nu figurau anterior.

I have another confirmed one in Valdai (south of airport)

57.954779, 33.243538

— jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) August 12, 2025

Jurnalistul Radio Liberty, Mark Krutov, a confirmat aceste informații și a publicat o hartă interactivă cu toate sistemele de apărare aeriană din zonă.

Primul Panțir-S1 a fost descoperit în ianuarie 2023, la câțiva kilometri de vila lui Putin.

Măsuri de securitate sporite în jurul reședințelor lui Vladimir Putin

În iulie 2024, a fost instalat un al doilea sistem Panțir-S1 în apropierea reședinței.

Creșterea securității în jurul reședințelor lui Vladimir Putin vine în urma intensificărilor atacurilor cu drone kamikaze ucrainene asupra orașelor rusești, inclusiv la Soci, stațiunea favorită a lui Putin, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin sau chiar capitala Moscova.

Radio Liberty notează că, în prezent, în jurul reședinței lui Putin din Valdai există de cinci ori mai puține sisteme de apărare aeriană comparativ cu reședințele prezidențiale din Moscova și regiunea Moscova.

În apropiere se află și casa fostei campioane olimpice la gimnastică Alina Kabaeva, despre care presa a speculat că ar fi partenera de viață a liderului rus, conform relatărilor publicației Proekt.