Prima pagină » Știri externe » Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene

Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene

Denis Andrei
14 aug. 2025, 11:21, Știri externe
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
Foto: Profimedia images

Reședința prezidențială a lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod, a fost întărită cu 12 sisteme de apărare aeriană Panțir-S1. Creșterea securității vine pe fondul valului de atacuri cu drone ucrainene din ultima vreme, după ce acum un an erau doar amplasate în jurul vilei doar două sisteme de protecție.

Imaginile din satelit arată că cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană, în special Panțir-S1, sunt amplasate în apropierea reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin din Valdai, scrie publicația Meduza, citată de G4Media.ro.

Potrivit imaginilor geolocalizate pe coordonata georgrafică pe hărție Yandex – 57.954779, 33.243538 descoperim că mai multe sisteme de apărare aeriană au apărut în jurul reședinței lui Putin, care nu figurau anterior.

Jurnalistul Radio Liberty, Mark Krutov, a confirmat aceste informații și a publicat o hartă interactivă cu toate sistemele de apărare aeriană din zonă.

Primul Panțir-S1 a fost descoperit în ianuarie 2023, la câțiva kilometri de vila lui Putin.

Măsuri de securitate sporite în jurul reședințelor lui Vladimir Putin

În iulie 2024, a fost instalat un al doilea sistem Panțir-S1 în apropierea reședinței.

Creșterea securității în jurul reședințelor lui Vladimir Putin vine în urma intensificărilor atacurilor cu drone kamikaze ucrainene asupra orașelor rusești, inclusiv la Soci, stațiunea favorită a lui Putin, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin sau chiar capitala Moscova.

Radio Liberty notează că, în prezent, în jurul reședinței lui Putin din Valdai există de cinci ori mai puține sisteme de apărare aeriană comparativ cu reședințele prezidențiale din Moscova și regiunea Moscova.

În apropiere se află și casa fostei campioane olimpice la gimnastică Alina Kabaeva, despre care presa a speculat că ar fi partenera de viață a liderului rus, conform relatărilor publicației Proekt.

Citește și

BREAKING NEWS Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
13:11
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
EXTERNE Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
12:27
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
EXTERNE Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
10:38
Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii
EXTERNE Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
10:29
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?