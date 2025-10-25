Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute

Sună ca un scenariu de joc video, dar în următorii 10 ani, dronele vor putea combate criminalitatea la fel de eficient precum polițiștii. Mașinăriile autonome zburătoare echipate cu camere high-definition vor decola de unele singure de pe acoperișurile clădirilor Londrei pentru a furniza sprijin și informații către ofițerii de poliție metropolitană de la sol.

În plus, drone lansate remote vor putea răspunde la 999 (numărul de telefon pentru urgențe din Marea Britanie), potrivit unui test efectuat de Scotland Yard. Dronele vor putea filma scenele de infracțiuni (jafuri, agresiuni, omucideri). Filmările cu suspecții vor fi transmise ofițerilor staționați la sol.

Dronele sunt mai ieftine și mai rapide decât elicopterele de poliție. Vor putea răspunde la orice incident și vor ajunge la locul crimei în doar 2 minute, potrivit Telegraph.

Cu ajutorul dronelor, polițiștii vor putea opri jefuitorii la timp și vor monitoriza suspecții mai ușor

La fel ca în jocul video „Watch Dogs Legion” lansat în 2020 , Poliția Metropolitană din Londra va putea interveni mai rapid în oprirea jefuitorilor, în căutarea persoanelor dispărute și în urmărirea suspecților cu ajutorul dronelor. Spre deosebire de dronele tradiționale, care sunt pilotate de operatori de la sol, aceste dispozitive vor fi pe deplin autonome și vor avea funcții de detectare facială a suspecților prin camerele video.

Filmarea unui caz de jaf bancar sau spargerea unui muzeu va fi transmisă instant către un ofițer la o unitate de comandă apropiată, chiar dinainte ca drona să se întoarcă la bază. Având filmările cu direcția către care se îndreaptă spărgătorii de bănci sau muzee, polițiștii îi vor putea localiza la timp. Primele drone de acest tip au fost testate în Islington. În următoarele săptămâni, vor survola zonele West End și Hyde Park.

Și în Cleveland, Hampshire și Norfolk, poliția dispune de drone, dar este pentru prima oară când acestea vor fi utilizate de poliție pentru a acoperi o arie mare din interiorul orașului. Comisarul-asistent Laurence Taylor a declarat:

„Sprijinul aerian acordat poliției a avut întotdeauna o valoare enormă, deoarece ne oferă capacitatea de a lua decizii informate cu privire la desfășurarea operațiunilor și de a căuta persoane – ceea ce este mult mai greu de făcut pe teren”.

