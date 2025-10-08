VIOLENȚA scapă de sub control în Ecuador. Coloana oficială a președintelui Noboa a fost atacată cu pietre și gloanțe

Coloana oficială a celui mai tânăr președinte din istoria Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată cu pietre și focuri de armă de protestatari în timp ce se deplasa în sudul ţării, pentru a ține un discurs public.

Agresorii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la combustibil, dar și alte măsuri austere luate de Administrația Noboa, care au scăzut nivelul de trai în țara sud-americană.

„Aproximativ 500 de huligani au aruncat cu pietre în coloana prezidențială. După cum se poate observa, mașina președintelui Noboa a fost întâmpinată și cu rafale de gloanțe”, a declarat ministrul Mediului, Inés Manzano, prezent la ambuscadă.

Daniel Noboa a coborât însă nevătămat din mașina blindată, relatează The Guardian.

„Actele lașe nu îl vor descuraja pe președinte. Legea se aplică tuturor. Nu-i vom lăsa grupările infracționale să pună stăpânire pe țara noastră”, a declarat Noboa.

Ecuador, considerat cândva una dintre cele mai sigure națiuni din America Latină, a cunoscut o creștere dramatică a violenței în ultimii ani. Situat strategic între Columbia și Peru, doi dintre cei mai mari producători de cocaină din lume, țara a devenit un important centru de tranzit pentru narcotice.

Autoritățile au acuzat traficanții de droguri că alimentează tulburările, deoarece exploatează protestele pentru a destabiliza țara.

„Prin menținerea haosului, își pot continua nestingherit activitatea infracțională”, reclamă oficialii ecuadorieni.

Se estimează că 70% din aprovizionarea mondială cu cocaină trece prin Ecuador, o mare parte având ca destinație finală piața din Statele Unite ale Americii.

