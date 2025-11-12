Prima pagină » Știri externe » Violențe la summit-ul climatic din Brazilia. Comunitățile indigene s-au ciocnit cu agenții de pază care nu le-au permis intrarea. „Pădurile noastre nu sunt de vânzare“, au scandat protestatarii

Violențe la summit-ul climatic din Brazilia. Comunitățile indigene s-au ciocnit cu agenții de pază care nu le-au permis intrarea. „Pădurile noastre nu sunt de vânzare“, au scandat protestatarii

12 nov. 2025, 10:53, Știri externe

Sute de protestatari indigeni au intrat cu forța în locația summit-ului climatic COP30 din Belém, Brazilia, și s-au ciocnit cu agenții de securitate de la intrare. Strigând furioși, protestatarii au cerut acces în complexul ONU, unde mii de delegați din întreaga lume participă la summitul ONU privind clima din acest an.

Unii au fluturat steaguri cu sloganuri care cereau drepturi funciare sau au purtat pancarte pe care scria: „Pământul nostru nu este de vânzare” sau „pădurile noastre nu sunt de vânzare“.

„Nu putem mânca bani”, a spus Gilmar, un lider indigen din comunitatea Tupinamba, situată în apropierea cursului inferior al râului Tapajos din Brazilia. „Vrem ca pământurile noastre să fie libere de agroindustrie, exploatare petrolieră, mineri ilegali și tăietori de lemne ilegali.”, a transmis brbatul, scrie CNN.

Mai mulți agenți de pază au fost răniți

Agenții de pază i-au împins pe protestatari și au folosit mese pentru a baricada intrarea. Un martor de la Reuters a văzut un agent de pază fiind transportant în grabă într-un scaun cu rotile, semn că lucurile au degenerat.

Un alt gardian cu o tăietură deasupra ochiului a declarat pentru Reuters că a fost lovit în cap cu un obiect aruncat din mulțime. Agenții de securitate au confiscat mai multe bâte lungi și grele.

Jurnaliștii BBC au văzut personalul de securitate al Națiunilor Unite alergând în spatele unui șir de soldați brazilieni care strigau delegaților să părăsească imediat locul de desfășurare.

Agenții de securitate le-au permis ulterior delegaților să părăsească locația, după ce anterior i-au rugat să se întoarcă înăuntru până când zona va fi eliberată.

Potrivit președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, comunitățile indigene sunt actori cheie în negocierile COP30 din acest an.

La începutul acestei săptămâni, zeci de lideri indigeni au sosit cu barca pentru a participa la discuții și a cere mai multe drepturi asupra modului în care sunt gestionate pădurile.

În cursul zilei de marți, înainte de incidente, un important lider indigen a declarat pentru Reuters că mulți membri ai comunităților indigene sunt nemulțumiți de proiectele industriale și de dezvoltare care sunt în desfășurare în pădure. Raoni Metuktire, cunoscut și sub numele de Șeful Raoni, a îndemnat Brazilia să ofere popoarelor native puterea de a conserva Amazonul.

Delegați din aproape 200 de țări participă la discuțiile COP30, care se desfășoară oficial de luni, 10 noiembrie, până vineri, 21 noiembrie.

Întâlnirea din acest an are loc la zece ani după acordul de la Paris privind clima, prin care țările s-au angajat să încerce să limiteze creșterea temperaturilor globale la 1,5 grade Celsius.

Este prima dată când conferința are loc în Brazilia, discuțiile având loc la Belém, la marginea pădurii amazoniene.

