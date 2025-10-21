Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”

Atunci când decizia de a-ți schimba radical stilul de viață într-o țară pe care o consideri „mai accesibilă” și totodată mai liniștită, trebuie să fi atent și la celelalte asptecte care și-ar putea impacta viitorul. Exact la asta nu s-au gândit Christine și Eric Thompson, un cuplu britanic stabilit în Bulgaria în 2016 în căutarea unei vieți mai ieftine, departe de agitația din Regatul Unit, care acum, după 9 ani au luat o decizie radicală – vând tot și pleacă definitiv din țara balcanică.

Ceea ce trebuia să fie o nouă viață într-un colț de rai s-a transformat într-un coșmar pentru Christine și Eric Thompson, un cuplu din Marea Britanie care s-a mutat în Bulgaria în urmă cu aproape un deceniu. Atrași de promisiunea unei vieți mai simple, a peisajelor naturale și a costurilor reduse, cei doi au descoperit rapid că realitatea balcanică este mult mai complicată.

Casa lor cu patru dormitoare, situată în apropierea Munților Balcani și cumpărată cu 242.000 de lire sterline, este acum scoasă la vânzare. După nouă ani de dezamăgiri, soții Thompson se pregătesc să părăsească definitiv Bulgaria.

„Ritmul vieții este relaxat, vremea plăcută, dar oamenii sunt diferiți – chiar și în soare, chipurile lor par mereu posomorâte”, a declarat Eric Thompson, citat de Novinite.

El povestește că a fost șocat de serviciile lente din restaurante și de birocrația excesivă, spunând că experiența generală a fost „un adevărat coșmar”.

Când au apărut problemele de sănătate și-au dat seama că au greșit țara

Christine, soția sa, afirmă că problemele cele mai grave au venit din partea sistemului medical bulgar, pe care îl descrie drept „învechit și periculos”. Femeia, diagnosticată cu aritmie, a fost sfătuită greșit să continue tratamentul cu Cordaron timp de trei ani, fapt care i-a provocat leziuni ireversibile la inimă și tiroidă.

Mai târziu, i s-a prescris un medicament pentru diabet de tip 2, Xulthophy, care i-a agravat starea de sănătate, provocând dureri articulare cronice, inflamații și probleme renale. Abia după consultarea unui medic privat, Christine a primit tratamentul corect, însă corpul i-a rămas afectat.

„Sistemul medical este mult sub standardele Europei de Vest. Am fost aproape ucisă de două ori și mi-e teamă că s-ar putea întâmpla și a treia oară”, a declarat Christine.

Ea acuză birocrația greoaie și refuzul medicilor de a schimba tratamentele fără aprobări suplimentare, o practică ce pune pacienții în pericol.

Prețurile mici, o iluzie care s-a terminat brusc

Pe lângă problemele medicale, cei doi britanici s-au lovit și de creșterea costurilor. Deși se mutaseră pentru prețurile mici, au constatat că, în ultimii ani, alimentele și serviciile au ajuns să coste la fel ca în Germania, Franța sau Marea Britanie, însă standardele rămân mult mai scăzute.

Christine și Eric spun că au fost dezamăgiți și de instabilitatea politică și corupția din Bulgaria.

„În nouă ani, am asistat la multiple alegeri parlamentare, trei într-un singur an. Țara nu are o direcție clară”, afirmă Christine.

Cuplul, care își dorea o bătrânețe liniștită alături de caii lor, intenționează acum să se mute în Franța, din motive practice, inclusiv pentru a facilita transportul animalelor.