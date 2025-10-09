Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea unui avion de linie Azerbaijan Airlines, lovit de resturi de rachete antiaeriene, la sfârșitul anului 2024.

În timpul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev la Dușanbe, capitala Tadjikistanului, Putin a spus că rachetele lansate de apărarea anti-aeriană rusă pentru a doborî o dronă ucraineană au explodat lângă avionul Azerbaijani Airlines.

Incidentul a avut loc pe 25 decembrie 2024. Avionul zbura de la Baku la Groznîi, capitala Ceceniei, și se pregătea de aterizare.

Prima recunoaștere a responsabilității Rusiei pentru prăbușirea avionului

După ce a fost lovit de bucățile de rachete, avionul a încercat mai întâi să aterizeze la destinația dorită, înainte de a fi redirecționat către Kazahstan, unde s-a prăbușit.

38 din cele 67 de persoane de la bord și-au pierdut viața.

„Cele două rachete care au fost trase nu au lovit avionul direct, ci au explodat, probabil prin autodistrugere, la câțiva metri, aproximativ zece metri”, a spus Putin. „De aceea s-a întâmplat distrugerea, dar nu de către elemente de luptă, ci mai degrabă de către resturile rachetelor”.

Remarcile președintelui Vladimir Putin marchează prima sa recunoaștere a responsabilității pentru prăbușirea avionului, într-un efort de a atenua tensiunile cu Azerbaidjanul, notează Associated Press.

La câteva zile după accident, Putin și-a cerut scuze lui Aliev pentru ceea ce el a numit un „incident tragic”, dar nu și-a recunoscut responsabilitatea.

Aliev, între timp, a criticat Moscova pentru că a încercat să „mușamalizeze” incidentul.

Putin s-a angajat să-i pedepsească pe cei responsabili și să ofere despăgubiri.

„Partea rusă va face în mod evident totul pentru a oferi despăgubiri și pentru a evalua juridic acțiunile tuturor oficialilor responsabili”, a spus el. „Desigur, aceste cuvinte legate de această tragedie, menite să sprijine – moral – familiile nu rezolvă problema principală: nu îi putem readuce la viață pe cei care au murit ca urmare a tragediei”, a adăugat Putin.

Discuțiile dintre Putin și Aliev: O agendă bilaterală „largă și pozitivă”

Putin și-a exprimat speranța că tensiunea dintre cele două țări va fi depășită și că legăturile vor fi complet reconstruite.

„Sper că cooperarea noastră nu numai că va fi restabilită, ci va continua în spiritul relațiilor noastre, în spiritul alianței noastre”, a spus Putin.

La rândul său, Aliev i-a mulțumit lui Putin pentru investigarea cauzei doborârii avionului.

„Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați păstrat situația sub controlul dumneavoastră personal”, a spus el.

Liderul azer a spus că cei doi președinți au avut șansa de a discuta o agendă bilaterală „largă și pozitivă”, exprimându-și speranța că „mesajele pe care le trimitem astăzi societăților noastre vor avea un răspuns pozitiv”.

Controversa legată de accident a afectat relațiile anterior calde dintre Moscova și Baku.

Relațiile au fost destabilizate și mai mult după moartea mai multor etnici azeri, după ce fuseseră arestați într-un oraș din Rusia în iunie și de închiderea unei publicații de stat ruse și arestarea mai multor cetățeni ruși în Azerbaidjan.

