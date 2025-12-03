Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. Ce i-au cerut copiii liderului de la Kremlin

Președintele Rusiei Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. În cadrul evenimentului, liderul de la Kremlin a promis că va îndeplini visele copiilor aflați în dificultate.

Putin a ales trei globuri-cărți poștale cu dorințele de Anul Nou ale unor copii aflați în situații dificile de viață: Timur Riasnoi, în vârstă de 5 ani, din Hantî-Mansi – Iugra, vrea să se încerce în rolul unui polițist rutier, Varvara Smakhtina, 9 ani, din Moscova, visează să se întâlnească un un cosmonaut din echipa „Roscosmos”, iar Igor Stepanenko, 7 ani, din regiunea Moscova, își dorește să viziteze Muzeul Oceanului Planetar din Kaliningrad.

Evenimentul caritabil „Bradul Dorințelor” are loc din anul 2018. În acest timp, conform datelor oficiale ale organizatorilor, au fost îndeplinite peste 320.000 de dorințe ale copiilor și adulților din grupuri social vulnerabile. Scopul proiectului este de a oferi asistență specifică și un spirit festiv celor care se confruntă cu dificultăți în viață, inclusiv boli grave și dizabilități.

