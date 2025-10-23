Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor”

„Răspunsul Rusiei în cazul unor lovituri cu „Tomahawk” pe teritoriul Federației Ruse va fi serios — ca să nu spunem uluitor”, a amenințat Vladimir Putin.

Președintele Federației Ruse a ieșit în fața jurnaliștilor după ședința celei de-a XVII-a adunări a Societății Geografice Ruse.

Putin avertizează că dacă Ucraina primește rachete Tomahawk, războiul ruso-ucrainean poate escalada.

„Rusia și SUA au multe direcții pentru cooperare, dacă țările vor trece de la presiune la un dialog serios pe termen lung. Noile sancțiuni ale SUA sunt o încercare de a pune presiune pe Rusia. Discuțiile despre posibilitatea livrării rachetelor „Tomahawk” către Kiev sunt o încercare de escaladare. În prezent, echilibrul energetic mondial este stabilit, iar a-l distruge nu este în interesul țărilor care încearcă acest lucru.”, a avertizat liderul rus.

Președintele american Donald Trump a declarat dinainte de întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski că nu-i va furniza rachete Tomahawk Ucrainei de teama unei escaladări.

Putin: Înlocuirea petrolului rusesc pe piața mondială necesită timp

Liderul de la Kremlin a precizat că Rusia este cea mai mare exportatoare de produse petroliere, alături de Arabia Saudită.

„Contribuția Rusiei la echilibrul energetic mondial este foarte semnificativă. Rusia și Arabia Saudită vând mai mult petrol și produse petroliere, iar SUA consumă mai mult. Înlocuirea petrolului rusesc pe piața mondială necesită timp”, a subliniat Putin.

Liderul rus l-a acuzat pe Trump că a impus cel mai mare număr de sancțiuni împotriva Rusiei încă din primul mandat prezidențial.

„ Trump, în primul său mandat, a impus cel mai mare număr de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Noile sancțiuni ale Occidentului nu vor afecta semnificativ starea noastră economică. Sectorul energetic al Rusiei se simte încrezător, deși vor exista anumite pierderi. Dialogul este întotdeauna mai bun decât continuarea războiului. Gândiți-vă pentru cine lucrează oamenii din administrația lui Trump care îi sugerează decizii privind sancțiunile împotriva petrolului rusesc.”

Putin: Fără hidrocarburi nu se poate

Președintele rus a atras atenția că tranziția de la hidrocarburi la surse alternative „verzi”, așa cum impune politica UE, poate dura foarte mult timp. Putin crede că tranziția nu va fi posibilă în „următoarele dececii”:

„ Este necesar să investim în surse alternative de energie, dar fără hidrocarburi nu se poate în următoarele decenii.”

Sursa Video: Kremlin.ru

Sursa Foto: Profimedia

