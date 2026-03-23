Vladimir Putin vrea ca rușii să facă mai mulți copii. Ce riscă să pățească rusoaicele care nu vor să participe la „efort”

Nu este o noutate că liderul de la Kremlin este preocupat de natalitatea scăzută dein Rusia. În ultimii ani, fiecare familie din Rusia a ajuns să aibă câte 1,4 copii în medie.

Vladimir Putin își dorește ca fiecare familie din Federația Rusă să aibă 2,1 copii, printr-un efort comun” care să asigure că „tinerii aspiră cu sinceritate să găsească bucuria maternității”.

„Familiile cu trei copii sau mai mulți ar trebui să devină norma, calea naturală a vieții în țara noastră”, a spus dictatorul rus.

Ce riscă să pățească femeile care decid să nu conceapă copii sau nu doresc să se mărite?

Rusoaicele care nu vor copii vor fi trimise la psiholog pentru a fi îndemnate să-i facă

Potrivit Bild , rusoaicele riscă să intre în atenția autorităților federale și vor fi trimise la psiholog. În plus, medicii vor chestiona femeile câți copii își doresc, în confirmitate cu noile directive ale Ministerului Sănătății.

Dacă femeile răspund „zero”, atunci li se recomandă să trimită pacienta la o „consultație cu un psiholog,cu scopul de a dezvola o atitudine pozitivă față de dorința de a avea copii”. Rusia a incriminat mesajele pro-avort și a înăsprit procedurile medicale în ultimii ani.

Hilar: Rusia recompensează chiar și elevele minore însărcinate

De la 1 martie 2026, autoritățile recompensează nu doar studentele gravide, dar chiar și elevele însărcinate accidental sau chiar dacă au fost violate, arată un articol din Novaya Gazeta.

Recompensa este de 100.000 de ruble (1.080 de euro) pentru fiecare nou născut. Vladimir Putin a declarat că dorește ca „printr-un efort comun” să se asigure că „tinerii aspiră cu sinceritate să găsească bucuria maternității”.

Anual, mii de adolescente din Rusia devin gravide. La fiecare an, 11.000 de minore sub 18 ani au devenit mame, susține institutul de cercetare To Be Precise. Doar 3.000 dintre minorele însărcinate fac avort.

Sursa Foto: Kremlin.ru

Autorul recomandă: Politico: Putin i-ar fi propus lui Trump că va înceta să furnizeze informații Iranului, dar cu o condiție. Kremlinul dezminte informația