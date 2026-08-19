Procurorii germani au anunțat o nouă arestare în legătură cu atacurile asupra conductelor Nord Stream. Potrivit WELT, suspectul ucrainean Vladimir Z. a fost reținut în Croația.

Poliția croată l-a reținut, miercuri dimineață, pe cetățeanul ucrainean Vladimir Z. în orașul de coastă Pula, conform informațiilor furnizate de Parchetul Federal. Arestarea s-a bazat pe un mandat european de arestare emis de judecătorul de instrucție de la Curtea Federală de Justiție.

Procurorii au precizat că bărbatul, un scafandru cu pregătire profesională, „este puternic suspectat de participarea la provocarea unor explozii”.

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Persoana arestată este bărbatul care fusese deja reținut în Polonia în toamna anului 2025. La acea vreme, justiția poloneză a respins cererea germană de extrădare, iar ucraineanul a fost eliberat. Acum, anchetatorii au reușit să-l localizeze pe bărbat în Croația, iar Germania va solicita extrădarea sa.

Scafandrul de profesie este suspectat că ar fi fost implicat în distrugerea conductelor de gaz Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în septembrie 2022.

Se presupune că Vladimir Z. ar fi făcut parte dintr-un grup condus de Serhii K. Procuratura Federală din germania a formulat deja acuzații împotriva sa pe 30 iunie, în fața Curții Superioare de Apel Hanseatice din Hamburg.

Potrivit Welt, grupul ar fi amplasat dispozitive explozive pe cele două conducte în septembrie 2022, în apropierea insulei daneze Bornholm, situată în Marea Baltică. Potrivit Parchetului Federal, Vladimir Z. a participat la scufundările necesare în acest scop.

Pentru transport, inculpații ar fi folosit un iaht cu vele care a plecat din Rostock. Acesta ar fi fost închiriat de la o companie germană prin intermediari, cu ajutorul unor documente de identitate falsificate.

Dispozitivele explozive au fost detonate pe 26 septembrie 2022 și au avariat ambele conducte atât de grav, încât gazul nu a mai putut fi transportat. Până atunci, gazul natural rusesc era transportat către Germania prin Nord Stream 1, iar Nord Stream 2 nu era încă în funcțiune.

După extrădarea sa din Croația, Vladimir Z. urmează să fie prezentat judecătorului de instrucție al Curții Federale de Justiție. Acesta va decide cu privire la aplicarea arestului preventiv. Parchetul Federal subliniază că, în cazul lui Vladimir Z., se aplică prezumția de nevinovăție.

Tensiuni între Polonia și Germania

Anul trecut, un tribunal din Varșovia a decis să nu-l extrădeze pe Vladimir Z. din Polonia în Germania. Vladimir Z. fusese arestat în Polonia în septembrie 2025. Prim-ministrul polonez Donald Tusk declarase în octombrie că nu este în interesul țării să extrădeze un cetățean ucrainean în Germania.

„Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este faptul că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci faptul că a fost construit”, a spus Tusk la acea vreme.

Anchetatorii germani au reușit să-l aresteze pe presupusul lider, un cetățean ucrainean, în Italia. Procesul său este programat să înceapă la Hamburg în următoarele săptămâni. Rămâne neclar cine a comandat atacul.