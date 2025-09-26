Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari

Guvernul Israelului a cerut armatei să transmită în direct, în localități din Fâșia Gaza, discursul pe care premierul Benjamin Netanyahu îl va rosti la reuniunea Adunării Generale a Națiunilor Unite.

După informațiile care au circulat vineri dimineață în presă privind organizarea de către armata israeliană a transmisiunii evenimentului în Fâșia Gaza, Guvernul de la Ierusalim a confirmat inițiativa, subliniind însă că transmisiunea se va face de la frontiera dintre Israel și Fâșia Gaza.

”Biroul premierului le-a cerut unor entități civile, în cooperare cu armata israeliană, să transmită discursul prin boxe instalate la bordul unor camioane, pentru a fi difuzat discursul istoric al premierului la reuniunea Adunării Generale a ONU. Acțiunea se înscrie în eforturile diplomatice publice, iar premierul a cerut explicit ca operațiunea să nu îi pericliteze pe militarii israelieni”, a subliniat Guvernul israelian.

Deși Guvernul israelian a anunțat că discursul va fi transmis doar de la frontieră, în Fâșia Gaza au fost observate camioane speciale pentru acest eveniment. Acțiunea a fost criticată vehement de familiile ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza și de unii ofițeri militari.

“Este o idee absurdă. Nu înțelege nimeni care este beneficiul armatei în acest caz”, a declarat un oficial militar, sub protecția anonimatului.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 65.502 morți și circa 167.376 de răniți.

