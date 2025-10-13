Volodimir Zelenski merge vineri la Washington pentru a discuta cu Donald Trump

După medierea conflictului din Orientul Mijlociu, Donald Trump trece pe alt continent. Președintele american îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a confirmat întrevederea, spunând că cele două convorbiri telefonice pe care le-a avut până acum cu Donald Trump „nu au fost suficiente”.

Delegația ucraineană este deja pe drum înspre Washington

În cadrul unei conferințe de presă alături de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, Zelenski a reamintit, de asemenea, că o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko se află deja în drum spre SUA.

„Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun președintelui (n.r. Trump)”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Întâlnirea de vineri, care este la invitația Washingtonului, va fi a cincea întrevedere între Trump și Zelenski de la revenirea președintelui american la putere. Cei doi s-au întâlnit anterior la New York, în timpul Adunării Generale a ONU.

Ce vor vorbi cei doi președinți

În ultimele zile, Volodomir Zelenski și Donald Trump au purtat două conversații telefonice, care au vizat, printre altele, furnizarea de rachete americane Tomahawk către Ucraina, anunță presa ucraineană.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună lui Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie.

Volodimir Zelenski afirmă că, dacă va primi rachetele Tomahawk, le va folosi doar împotriva țintelor militare, nu și civile.

