Volodimir Zelenski, vizită în Turcia. Ucraina caută o nouă mediere în războiul cu Rusia. Emisarul lui Trump a amânat întâlnirea

16:43 A început întâlnirea Zelenski - Erdogan Întâlnirea dintre Zelenski și Erdogan a început, potrivit relatărilor din presă. Cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună după prânzul de lucru. 10:47 Axios: Trimisul special al lui Trump și-a amânat vizita în Turcia Trtimisul special al SUA, Steve Witkoff, nu va participa la întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost comunicat de oficiali ucraineni și americani „Witkoff urma să se întâlnească miercuri, în Turcia, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și-a amânat călătoria”, relatează site-ul american Axios. 02:10 UPDATE: Zelenski a sosit în Turcia Zelenski a sosit în vizită în Turcia. La aeroport a fost întâmpinat, printre alții, de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri, în Turcia, pentru a reangaja SUA în eforturile de pace menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina. Liderul de la Kiev urmează să participe la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Marți dimineața, președintele ucrainean a anunțat pe rețelele sociale că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să „resusciteze” negocierile de pace și să reia schimburile de prizonieri cu Rusia.

„Ne pregătim să relansăm negocierile şi am elaborat soluţii pe care le vom propune partenerilor noştri. A face tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârşitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a declarat Zelenski, care se afla în vizită în Spania.

Săptămâna trecută, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, la scurt timp după o vizită în Turcia, a anunțat că cele două părți au reluat negocierile privind un nou schimb de prizonieri. Potrivit acestuia, Rusia intenționează să elibereze 1.200 de ucraineni.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia nu va lua parte la discuții. De asemenea, el a precizat că nu sunt planificate contacte între Putin și Witkoff sau reprezentanții turci.

Mai multe cicluri de negocieri au avut loc la Istanbul în încercarea de a găsi o soluție la invazia rusă împotriva Ucrainei, lansată în 2022, însă discuțiile nu au dus deocamdată la niciun progres major.

