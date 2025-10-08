Prima pagină » Știri externe » Vecinii Afganistanului resping obiectivul lui TRUMP de a prelua controlul asupra bazei Bagram/ Regimul taliban nu acceptă prezența militară americană

08 oct. 2025, 19:59, Știri externe
Vecinii Afganistanului, inclusiv aliații SUA, resping obiectivul președintelui Donald Trump de a prelua baza militară Bagram de lângă Kabul, potrivit unui comunicat emis după întâlnirea de la Moscova.

Reuniunea „Format Moscova” privind Afganistanul, al șaptelea eveniment de acest tip găzduit de Rusia, la care a participat și ministrul de Externe al Administrației talibane, a inclus și oficiali ai SUA, Indiei, Pakistanului, Chinei, Iranului și ai unor țări din Asia Centrală.

Într-o declarație comună emisă de Ministerul de Externe al Rusiei, cele 10 țări au abordat problema preluării controlului asupra bazei Bagram de către americani, susținând poziția talibanilor.

„Acestea au numit inacceptabile încercările țărilor de a-și desfășura infrastructura militară în Afganistan și în statele vecine, deoarece acest lucru nu servește intereselor păcii și stabilității regionale”, conform comunicatului.

Ministrul taliban de Externe: „Afganistanul este o țară liberă și independentă”

Într-o conferință de presă organizată la Moscova, la încheierea evenimentului  ministrul taliban de Externe, Amir Khan Muttaqi, a reiterat poziția talibanilor.

„Afganistanul este o țară liberă și independentă și, de-a lungul istoriei, nu a acceptat niciodată prezența militră a străinilor. Decizia și politica noastră vor rămâne aceleași, aceea de a menține Afganistanul liber și independent”, a transmis ministrul taliban, potrivit agenției de presă Reuters.

Prima Administrație talibană a fost înlăturată în 2001 de o invazie a țării condusă de SUA, declanșând o insurgență a grupării. Bagram, care se află lângă capitala Kabul, a devenit cea mai mare bază americană din Afganistan înainte de retragerea SUA din țară în 2021, când talibanii au reluat controlul. Trump a amenințat că „lucrurile rele” se vor întâmpla dacă Afganistanul nu cedează controlul asupra bazei militare Bagram.

Foto: Profimedia

