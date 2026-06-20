Witkoff și Kushner au ajuns în Elveția. Negocierile SUA-Iran, gata să fie reluate, după armistițiul din Liban

Emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns în Elveția pentru posibile negocieri cu Iranul. Reluarea dialogului depinde însă de stabilitatea armistițiului din Liban, considerată esențială de Teheran.

Statele Unite și Iranul fac noi pași pentru reluarea dialogului diplomatic, după ce armistițiul anunțat recent în Liban a creat premisele revenirii la masa negocierilor. În acest context, emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns în Elveția, potrivit unui Axios.

Totodată, Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă și unul dintre oamenii implicați în eforturile diplomatice din Orientul Mijlociu, a sosit și el în Elveția pentru a participa la eventualele discuții cu reprezentanții iranieni.

Momentan, nu este clar când va avea loc următoarea rundă de negocieri. Întâlnirea era programată inițial pentru vineri, însă a fost anulată în ultima clipă pe fondul escaladării violențelor dintre Israel și Hezbollah, care au pus în pericol continuarea procesului diplomatic.

Armistițiul din Liban, condiția-cheie pentru revenirea la masa negocierilor

După anunțarea armistițiului, diplomația internațională încearcă să profite de fereastra de oportunitate creată pentru a readuce părțile la dialog. Cu toate acestea, o dată oficială pentru reluarea negocierilor nu a fost încă stabilită.

Steve Witkoff și Jared Kushner au avut un rol central în negocierile anterioare dintre Washington și Teheran, fiind implicați în elaborarea memorandumului inițial de înțelegere dintre cele două părți.

În paralel, vicepreședintele JD Vance este pregătit să se deplaseze și el în Europa pentru a participa la discuții, la „prima ocazie disponibilă”, potrivit informațiilor transmise de Casa Albă.

Surse diplomatice citate de Axios susțin că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, le-a transmis mediatorilor internaționali că menținerea unui armistițiu stabil în Liban reprezintă o condiție esențială pentru continuarea negocierilor dintre SUA și Iran.

Qatarul își consolidează rolul de mediator

O altă sursă apropiată negocierilor a precizat că partea iraniană dorește garanții privind durabilitatea armistițiului înainte de a reveni oficial la masa discuțiilor. Din acest motiv, este puțin probabil ca negocierile să înceapă înainte de începutul săptămânii viitoare. Totuși, calendarul diplomatic rămâne flexibil și poate fi influențat de evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu.

Un rol important continuă să îl joace Qatarul, unul dintre principalii mediatori ai crizei. Premierul statului din Golf a ajuns deja în Elveția pentru a participa la consultările diplomatice dintre reprezentanții Statelor Unite și cei ai Iranului.

Diplomații implicați în proces speră că actuala perioadă de calm relativ va permite relansarea negocierilor și avansarea discuțiilor privind stabilitatea regională și relațiile dintre Washington și Teheran.