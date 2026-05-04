Prima pagină » Știri externe » Ucraina primește un ajutor financiar semnificativ de la Canada după ce Pentagonul a anunțat că nu-i va mai acorda niciun dolar din 2027

Ucraina primește un ajutor financiar de la Canada. Pe durata Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, președintele ucrainean s-a întâlnit cu mai mulți oficiali.

Printre aceștia au fost Keir Starmer, premierul Marii Britanii, și Mark Carney, premierul Canadei.

Șeful guvernului canadian a anunțat că țara sa va oferi o asistență financiară de 200 de milioane de dolari.

Banii vor fi trimiși în Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei, potrivit Eurointegration.

„Mulțumesc Canadei pentru sprijinul semnificativ acordat programului PURL. Cei 200 de milioane de dolari suplimentari, anunțați astăzi de prim-ministrul Mark Carney, contribuie la protejarea oamenilor noștri de atacurile rusești constante. În total, Canada a alocat deja peste 830 de milioane de dolari pentru susținerea acestei inițiative. Sunt decizii care salvează cu adevărat vieți.În cadrul întâlnirii, am discutat în detaliu despre consolidarea cooperării dintre Ucraina și Canada, despre sprijinul pentru oamenii noștri și despre eforturile de returnare a copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Le suntem recunoscători prietenilor canadieni și întregului popor pentru sprijinul puternic”, a declarat Volodimir Zelenski.

Astfel, Canada va ajunge să aloce aproape 1 miliard de dolari pentru inițiativa sprijinirii Ucrainei în fața invaziei ruse.

Zelenski nu mai primește niciun cent de la America, în 2027

Volodimir Zelenski se pregătește ca Ucraina să reziste în fața invaziei Rusiei cu mai puțin sprijin din partea Statelor Unite.

Conducerea Pentagonului a solicitat un buget record pentru apărare (1,5 trilioane de dolari). Dar niciun dolar nu va fi investit pentru Inițiativa de Asistență și Securitate a Ucrainei.

Sursa Foto: Guvernul Ucrainei

