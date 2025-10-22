Prima pagină » Știri externe » Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă

Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă

22 oct. 2025, 22:18, Știri externe
Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă
23:50

UPDATE: Trump neagă informația

 

 

După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția.

Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l pe Vladimir Putin să renunțe la bombardarea Ucrainei și să vină la masa negocierilor.

Ucraina a lovit o fabrică rusească din Briansk cu o rachetă de croazieră britanică Storm Shadow într-un atac de succes care a penetrat sistemul defensiv antiaerian rusesc, a anunțat generalul forțelor armate ucrainene pe rețelele de socializare, potrivit WSJ.

Rusia a efectuat miercuri exerciții majore cu arme nucleare, la o zi după ce SUA au anunțat o întârziere a planificării celui de-al doilea summit dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina. Au fost supuse testării rachete, submarine, aeronave și rachetele balistice intercontinentale capabile să lovească nuclear SUA.

Suedia a anunțat în cursul zilei de azi că va furniza avioane supersonice Gripen către Ucraina.

Sursa Foto: Profimedia

