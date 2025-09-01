Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale

01 sept. 2025, 09:06, Știri externe
Președintele chinez, Xi Jinping, a denunțat, luni, „mentalitatea specifică Războiului Rece” și „actele de intimidare” care sunt folosite la nivel mondial, cu ocazia organizării summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Liderului celei de-a doua economii mondiale a spus despre OCS că este un posibil model de multilateralism într-o perioadă de tensiuni geostrategice și comerciale.

Xi Jinping a pledat pentru o ordine mondială bazată pe dreptate, salutând „spiritul Shanghai”, pe fondul „turbulențelor și transformărilor” care de desfășoară la nivel mondial.

„Trebuie să ne opunem unei mentalități de Război Rece și unei confruntări a blocurilor comunitare, precum și actelor de intimidare”, a declarat președintele chinez.

Ce state vor participa la summitul OCS

Xi Jinping i-a întâmpinat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe premierul indian, Narendra Modi, înainte ca liderii celor zece țări membre OCS să se reunească pentru desfășurarea summitului. La eveniment au participat președintele iranian, Massoud Pezeshkian, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, președintele belarus, Alexander Lukașenko, și premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este considerat a fi cel mai important de la crearea OCS din 2001, potrivit cotidianului Le Figaro. Acesta are loc pe fondul unor crize care afectează statele membre: confruntarea comercială cu SUA, războiul din Ucraina și disputa nucleară din Iran.

De asemenea, președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, va face o rară călătorie înafara țării. Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul din Ucraina. Întâlnirea neașteptată dintre Kim Jong-Un, Xi Jinping și Vladimir Putin creează posibilitatea unei deschideri a Coreei de Nord spre comunitatea internațională.

Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB la nivel mondial.

Foto: Profimedia

