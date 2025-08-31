Prima pagină » Actualitate » La summitul OCS, Xi Jinping și premierul indian Modi vorbesc despre prietenie într-o lume HAOTICĂ. „Transformări care se întâmplă o dată la un secol”

Cristian Lisandru
31 aug. 2025, 15:10, Actualitate
La summitul OCS, Xi Jinping și premierul indian Modi vorbesc despre prietenie într-o lume HAOTICĂ. „Transformări care se întâmplă o dată la un secol”

Liderul chinez Xi Jinping i-a spus premierului Indiei, Narendra Modi, că „alegerea corectă” este ca țările lor să fie prietene, în cadrul întâlnirii celor două părți, în China, pentru prima dată în șapte ani – o nouă etapă importantă într-o apropiere incipientă dintre cele mai populate națiuni ale lumii, accelerată de fricțiunile comune cu Statele Unite.

Mult așteptata întâlnire dintre Xi și Modi de duminică, în marja summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), are loc în contextul în care ambele națiuni se confruntă cu tarife vamale americane severe impuse de președintele Donald Trump, precum și cu criticile Occidentului la adresa relațiilor lor cu Rusia, pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, notează CNN.

„Lumea de astăzi este cuprinsă de transformări care se întâmplă o dată la un secol”, i-a spus Xi lui Modi în discursul de deschidere, în timp ce ambii lideri stăteau față în față, flancați de oficialii lor. „Situația internațională este atât fluidă, cât și haotică”, a adăugat el.

„Este alegerea corectă pentru ambele părți să fie prietene, cu legături de bună vecinătate și amiabile, parteneri care își permit succesul reciproc și ca dragonul și elefantul să danseze împreună”, a mai spus Xi, referindu-se la simbolurile tradiționale ale celor două națiuni.

„Atâta timp cât respectă direcția generală de a fi parteneri, mai degrabă decât rivali… relațiile China-India pot menține stabilitatea și pot avansa pe termen lung”, a mai spus președintele Chinei.

„Etape critice de dezvoltare și revitalizare”

Premierul indian Modi a declarat că India este „angajată” să ducă mai departe relațiile dintre țările lor „pe baza încrederii și respectului reciproc”.

Beijingul este perceput ca fiind dornic ca noile tensiuni dintre Trump și Modi să reducă legăturile de securitate înfloritoare dintre SUA și India.

Oficialii chinezi au urmărit cu neliniște intensificarea dialogului de securitate dintre India, SUA și aliații săi, Australia și Japonia, perceput pe scară largă ca o încercare de a contracara China.

În remarcile sale adresate lui Modi duminică, Xi a încercat să sublinieze punctele comune – prezentând cele două țări în „etape critice de dezvoltare și revitalizare” și cerându-le să „se concentreze pe dezvoltare ca fiind cel mai mare numitor comun al lor, sprijinindu-se și avansându-se reciproc”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Chinei.

Foto main – Profimedia Images

