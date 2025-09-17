CHINA denunță operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza/ Beijingul cere implementarea unui „armistițiu cuprinzător și durabil”

China a denunțat intensificarea operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, exprimându-și susținerea pentru încetarea imediată a ostilităților și găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului.

„China se opune operațiunilor militare ale Israelului” în Fâșia Gaza și îndeamnă Israelul să dea curs apelurilor de încetare imediată a ostilităților, a declarat, miercuri, Lin Jian, un purtător de cuvânt la Ministerului chinez de Externe.

Beijingul „condamnă toate acțiunile care dăunează civililor”, a subliniat Lin Jian înainte de ofensiva terestră majoră lansată marți în orașul Gaza.

„Îi cerem Israelului să țină cont de apelurile ferme ale comunității internaționale, să înceteze imediat operațiunile militare din Gaza și să implementeze un armistițiu cuprinzător și durabil cât mai curând posibil pentru a preveni o criză umanitară de o amploare și mai mare”, a insistat purtătorul de cuvânt, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Israelul a deschis o „nouă rută de trecere temporară” pentru evacuarea orașului Gaza

Armata israeliană a lansat, marți, o ofensivă terestră majoră în orașul Gaza, cu scopul de a elimina gruparea Hamas. Ofensiva a provocat reacții dure din partea comunității internaționale, inclusiv din partea ONU, care a denunțat operațiunea ca fiind un „carnaj”.

De asemenea, armata israeliană a anunțat, miercuri, deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră.

„Traficul va fi permis de-a lungul străzii Salah Al-Din, apoi spre sud de Wadi Gaza. În acest stadiu, ruta va fi deschis doar timp de 48 de ore, de la ora 12:00 pe 17 septembrie 2025, până la ora 12:00 pe 19 septembrie 2025”, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP se va întâlni cu Netanyahu la finalul lunii septembrie/ Președintele SUA sprijină operațiunile israeliene împotriva grupării Hamas

Rubio îndeamnă gruparea Hamas să accepte un ACORD de încetare a focului/ ISRAELUL continuă operațiunile în orașul Gaza

Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”