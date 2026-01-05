Prima pagină » Știri externe » Zece persoane, găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații că ar fi transsexuală

Olga Borșcevschi
05 ian. 2026, 13:04, Știri externe
Zece persoane au fost condamnate luni la Tribunalul Corecțional din Paris pentru hărțuire cibernetică sexistă împotriva soției președintelui francez, Brigitte Macron, ținta unei știri false devenite virale, care susținea că ea este o femeie transgender, relatează Reuters.

Inculpații, opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, au fost acuzați că au postat numeroase comentarii „deosebit de degradante, jignitoare și răuvoitoare” despre sexul și sexualitatea lui Brigitte Macron.

Originea zvonului

Teoria falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, fratele ei, Jean-Michel Trogneux, a apărut încă din 2017, după alegerea lui Emmanuel Macron. În realitate, Jean-Michel Trogneux, în vârstă de 80 de ani, este fratele mai mare al Primei Doamne și locuiește la Amiens, orașul natal al familiei Trogneux, cunoscută pentru fabrica de ciocolată. El a apărut public alături de sora sa la ceremoniile de învestire ale președintelui din 2017 și 2022.

De asemenea, au fost acuzați că au asociat diferența de vârstă de 24 de ani dintre Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, și soțul ei, Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani, cu pedofilia. Cuplul, căsătorit din 2007, s-a cunoscut în liceu, unde el era elev, iar ea era profesoară.

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa

Hotărârea de luni oferă un impuls familiei Macron, care a intentat, de asemenea, un proces de calomnie în SUA împotriva influencerului și podcasterului de dreapta Candace Owens, care a susținut, de asemenea, că prima doamnă a Franței s-a născut bărbat.

Cele zece persoane au fost condamnate la pedepse de până la opt luni de închisoare cu suspendare.

