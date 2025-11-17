Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană

Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia.

Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin suplimentar pentru sisteme de apărare antiaeriană, iar discuțiile de luni vor include și o vizită la cartierul general al „forţei multinaţionale Ucraina”.

Cei doi președinți își vor începe programul la baza aeriană Villacoublay, la sud-vest de Paris, unde vor vorbi despre soluții „de a merge şi mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere”, potrivit președinției franceze.

Discuțiile se vor concentra pe nevoia de „a pune excelenţa franceză în domeniul industriei armamentului în serviciul apărării Ucrainei” și „a permite achiziţionarea sistemelor necesare pentru a răspunde agresiunii ruse”, în special în zona „apărării spaţiului aerian ucrainean”.

„Prelungirea războiului şi absenţa unui armistiţiu subliniază responsabilitatea noastră de a face tot posibilul pentru a permite Ucrainei să se apere şi, astfel, să dea un nou impuls”, a declarat un consilier al președintelui Macron.

După oprirea de la Paris, Zelenski va ajunge marți la Madrid, unde se va întâlni cu reprezentanți ai celor două camere ale Parlamentului spaniol.

