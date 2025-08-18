Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la cele mai recente atacuri lansate de forțele ruse, care au ucis trei persoane și au rănit alte douăzeci și trei în regiunea Zaporojie.

Trei oameni au fost uciși și alți douăzeci și trei răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

„Mulți răniți sunt în stare gravă. Chiar acum medicii le salvează viețile. Printre ei se află un băiat de 17 ani. O parte dintre victime sunt în prezent supuse unor intervenții chirurgicale”, a scris Fedorov pe Telegram.

„Este vorba despre un atac rus demonstrativ şi cinic. Ei ştiu că azi (n.r. luni) are loc o reuniune la Washington pentru a se discuta dspre sfârşitul războiului”, a acuzat Zelenski pe Facebook.

„Putin va comite asasinate ostentative pentru a menţine presiuni asupra Ucrainei şi Europei şi pentru a submina eforturile diplomatice”, a adăugat președintele Ucrainei.

Rusia ocupă din 2022 o parte din regiunea Zaporojie, în timp ce capitala regională rămâne sub control ucrainean, dar este supusă aproape zilnic atacurilor.

Foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: