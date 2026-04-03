Volodimir Zelenski s-a plâns că Ucraina nu dispune de sistemul avansat de apărare anti-aeriană THAAD.

De acesta dispun numai țările aliate din Orientul Mijlociu și Golful Persic, dar nu și în multe țări din Europa sau Ucraina, aflate sub amenințarea rusă.

Zelenski: Ucraina n-ar mai fi fost bombardată dacă avea THAAD

„Dacă am fi avut asemenea sisteme, amenințarea bombelor rusești pur și simplu n-ar mai fi existat în Ucraina”.

Președintele ucrainean spune că raza de 200 de km a sistemelor THAAD ar fi prevenit orice bombardamen rusesc în Ucraina.

„Aeronava rusească pur și simplu nu s-ar fi putut apropia”, a adăugat Zelenski.

THAAD: Informații generale

THAAD este un sistem anti-balistic creat de SUA în anii 1990′ și utilizat din 2008.

Numai o singură baterie costă 1 miliard de dolari, iar o rachetă de interceptare 12,6 milioane de dolari. Acestea dispun și de tehnologie radar. Interceptoarele THAAD nu au focoase, ci se bazează pe energia cinetică de impact pentru a distruge orice rachetă care se apropie. Au fost construite mai multe exemplare, iar câteva dintre acestea sunt utilizate de Israel, Iordania, România, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Acestea au fost folosite pentru prima oară în 2022, de către Emiratele Arabe Unite în urma atacului rebelilor Houthi din Yemen. Sistemul a reușit să intercepteze o rachetă balistică.

Din 2025, după Războiul de 12 zile și începerea Operațiunii Epic Fury din 2026, țările din Golf folosesc sistemele pentru a se apăra de atacurile balistice iraniene.

Un radar THAAD a fost distrus de către Iran. SUA au relocat sistemele de apărare din Coreea de Nord în Orientul Mijlociu.

Sursa Foto: US Army

