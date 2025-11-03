Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de drone pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii” noștri.

„Nu am văzut un plan european pentru încheierea războiului”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă.

Președintele Ucrainei dezvăluie că în Pokrovsk, în ultimele zile, rușii nu au avut succes, iar ucrainenii fac „progrese”.

Zelenski a vorbit și despre creșterea salariilor pentru militarii ucraineni.

„În Kupiansk au rămas până la 60 de ruși, se face curățenie, datele sunt stabilite. Există semnale bune privind creșterea salariilor pentru militari. Ministerul Apărării dezvoltă noi contracte pentru militari, care vor fi pe 1, 2, 3 și 5 ani. Detalii vor fi ulterior.”, a spus președintele.

Zelenski: Încă nu există un plan european de pace

Președintele ucrainean susține că UE n-a venit încă cu un plan pentru încheierea războiului.

„Este important în această chestiune dacă eu, ca președinte al Ucrainei, am văzut acest plan. Nu. Cred că acesta este răspunsul la toate întrebările. Există diferite gândiri și propuneri europene pentru soluționarea pașnică”, a adăugat el.

Zelenski, despre Bătălia de la Pokrovsk

Președintel a afirmat că 30% din acțiunile de luptă de pe frontul ruso-ucrainean au loc la Pokrovsk. Putin încă insistă să ocupe orașul, dar trupele ruse nu au succes.

„Vom curăța totul. Datele sunt stabilite, au fost la Comandamentul Suprem. Nu vom împărtăși aceste informații deocamdată. Aproximativ 30% din toate acțiunile de luptă pe front au loc în Pokrovsk. În același timp, 50% din utilizarea KAB-urilor de către ruși este îndreptată spre Pokrovsk (…) În oraș sunt acum între 260 și 300 de ruși”, a spus el.

Ce altceva a spus președintele despre situația de pe front:

Direcția Limanske – fără schimbări. Vedem o stabilizare a situației;

Direcția Kramatorsk – fără schimbări;

Konstantinovka – au loc lupte, situația este încă neschimbată;

Dobropillia – dificil, operațiunea noastră continuă.

„DSHV, infanteriștii marini și brigăzile mecanizate sunt astăzi principalul „gard” pentru ruși pe direcția Pokrovska, dar toți sunt foarte buni”, Zelenski răspunzând la întrebarea jurnaliștilor despre operațiunea specială a GRU în zona Pokrovska

Zelenski: Avem și „Neptunii” noștri

Președintele ucrainean a declarat că Ucraina are nevoie de finanțare din partea partenerilor strategici pentru producția de armament.

Președintele a menționat că ar fi corect ca partenerii să finanțeze 100% producția de arme în Ucraina, iar armele produse să fie împărțite în mod egal. Totuși, există țări care sunt gata să cedeze partea lor Kievului.

„Nu putem exporta toate armele, unele ne trebuie nouă. Suntem pregătiți să lucrăm cu drone maritime – avem de două ori mai multe decât folosim”, a spus Zelenski răspunzând la întrebarea unui corespondent UNIAN despre planurile Ucrainei privind exportul de arme.

„Avem și sisteme de artilerie (…) Vedem în acestea un potențial de export”, a subliniat președintele.

Zelenski a dezvăluit că Ucraina produce rachete „Flamingo”, „Ruta” și „Neptun”, precum și în jur de 600-800 de drone pe zi.

„Facem progrese foarte bune în producția rachetelor noastre și deja folosim noile „Flamingo” și „Ruta. Nu vă voi spune numărul, dar până la sfârșitul acestui an, așa cum am spus, așteptăm producție în masă. Avem și „Neptunii” noștri. Nici despre numărul folosit nu voi spune. Avem unul „normal” și unul „lung” – care s-a dovedit deja foarte bine.”

Zelenski a mai declarat că până la sfârșitul toamnei Ucraina va ajunge la producția de drone interceptoare în număr de 600-800 pe zi. Președintele a anunțat de asemenea deschiderea a două „capitale de export” care vor participa la producția comună de arme cu Ucraina: Berlin și Copenhaga.

