Olga Borșcevschi
03 nov. 2025, 15:51, Știri externe
Președintele Finlandei spune că Trump și Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin la summitul G20 din Africa de Sud

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat pe 3 noiembrie o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summitul G20 din Africa de Sud, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, relatează kyivindependent.

Kremlinul a declarat, anterior, că Putin nu este așteptat să participe la evenimentul programat la Johannesburg, între 22 și 23 noiembrie. De asemenea, Donald Trump a precizat că va lipsi de la întâlnire, urmând ca vicepreședintele JD Vance să reprezinte SUA.

Potrivit președintelui finlandez, eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina continuă în culise. Stubb a declarat că a analizat situația săptămâna trecută cu liderii Kazahstanului și Uzbekistanului, care se vor întâlni cu Trump pe 6 noiembrie.

Donald Trump îl întâmpină pe Vladimir Putin. Foto: Mediafax

„Țările din Asia Centrală ar putea acționa ca mesageri între Casa Albă și Kremlin”, a spus Stubb într-o conferință de presă la Helsinki, potrivit postului de știri MTV Uutiset.

Președintele finlandez a adăugat că „dacă lucrurile evoluează conform așteptărilor în următoarele două-trei săptămâni, atunci locul unde președinții Putin și Zelenski s-ar putea întâlni ar fi summitul G20 de la Johannesburg”.

Întâlnire Zelenski-Trump, la Washington. Foto: Mediafax

Stubb a adăugat că nu vede motive pentru o nouă întâlnire între Putin și Trump înainte de summitul G20.

