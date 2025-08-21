Prima pagină » Știri externe » Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”

Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei"

21 aug. 2025, 13:01, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat asigurări că o întâlnire cu  omologul său rus, Vladimir Putin, va fi posibilă după definirea unui acord cu Occidentul privind garanțiile de securitate, exprimându-se în favoarea organizării summitului în Elveția, Austria sau Turcia.

„Dorim să ajungem la o înțelegere a arhitecturii garanțiilor de securitate în termen de șapte până la zece zile. Pe baza acestei înțelegeri, intenționăm să organizăm o întâlnire trilaterală”, la care va participa și președintele SUA, Donald Trump, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a respins organizarea unui summit la Budapesta, având în vedere relațiile diplomatice dintre Ungaria și Rusia.

„Credem că este corect ca întâlnirea să aibă loc într-o țară europeană neutră”, a subliniat Volodimir Zelenski.

De asemenea, președintele ucrainean a avertizat că „Rusia desfășoară trupe în zona ocupată a regiunii Zaporjie din sudul Ucrainei, în pregătirea unei potențiale ofensive”.

Volodimir Zelenski s-a împotrivit unui potențial rol al Chinei în acordarea garanțiilor de securitate Ucrainei împotriva Rusiei, în contextul în care Beijingul nu și-a exprimat o poziție clară în ceea ce privește războiul dintre cele două state.

„China nu poate fi un garant al securității Ucrainei în fața Rusiei. În primul rând, China nu ne-a ajutat să punem capăt acestui război încă de la început. În al doilea rând, China a ajutat Rusia prin deschiderea pieței dronelor. Nu avem nevoie de garanții care nu ajută Ucraina”, a evidențiat Zelenski, citat de cotidianul Le Figaro.

Ucraina nu renunță la efortul de a adera la Uniunea Europeană

Totodată, președintele Ucrainei i-ar fi cerut lui Trump să-l convingă pe Viktor Orban,  premierul ungar, să nu mai blocheze deschiderea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE.

„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest aspect”, a dezvăluit Zelenski.

