Zelenski se simte trădat după înțelegerea dintre Trump și Putin: „SUA au trecut de partea greșită a istoriei”. Ce a spus președintele ucrainean în interviul acordat lui Piers Morgan

Invitat de celebrul jurnalist britanic Piers Morgan în emisiunea sa, Volodimir Zelenski a abordat, fără echivoc, și stadiul actual al relațiilor cu Statele Unite.

Întrebat dacă se simte trădat de înțelegerea pe care Donald Trump și Vladimir Putin au făcut-o la sfârșitul săptămânii trecute, președintele ucrainean a răspuns, cu părere de rău, că într-adevăr, se simte trădat, dar acest lucru este mult mai complicat decât propriile sale emoții. În tot acest joc contează șansa Ucrainei de a supraviețui în acest război.

În toți acești ani de război, Rusia a învățat cum să ocolească sancțiunile și cum să distrugă industria energetică a Ucrainei.

Zelenski a menționat că, imediat după anunțul făcut de Donald Trump privind armistițiul energetic, de care Kievul nici nu a fost anunțat în prealabil, Rusia a lansat la doar câteva ore un bombardament masiv asupra industriei energetice ucrainene. Zelenski precizat că a ales să nu riposteze și să respecte înțelegerea pe care au impus-o Statele Unite. Cu toate acestea, Rusia a continuat să atace cu sute de drone și rachete, inclusiv cu 40 de rachete balistice, toate îndreptate către infrastructura energetică. Din toate aceste rachete balistice, doar patru au putut fi interceptate deoarece, între timp, Elon Musk a decis să reducă viteza de internet prin Starlink, ceea ce a diminuat și capacitatea de apărare a Ucrainei

Întrebat de Piers Morgan dacă Zelenski crede că Musk a făcut acest lucru în mod deliberat, președintele ucrainean a precizat: „Sunt sigur că știau ce făceau. Absolut. Pentru că era ora 1 dimineața”.

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Zelenski a menționat, de asemenea, că este păcat că Ucraina a pierdut un aliat puternic precum sunt Statele Unite, iar această pierdere nu este datorată Kievului.

„Noi nu vrem să ne vindem țara. Pentru noi nu este vorba de afaceri. În cazul nostru este vorba despre viețile noastre, despre casele noastre, despre copiii noștri”, i-a spus Zelenski lui Piers Morgan.

În ceea ce privește poziționarea Washingtonului în conflictul dintre Ucraina și Rusia, Zelenski a menționat că este în regulă dacă americanii ar fi fost neutri, dar ideea este să rămână neutri și nu de partea greșită. „Cred că consilierii lui [Donald Trump] greșesc. Nu știu cine îl împinge să nu fie de partea dreaptă a războiului. Asta nu este partea dreaptă a istoriei”.