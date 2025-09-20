Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini

Potrivit informațiilor apărute în presa din Ucraina, președintele țării, Voldomir Zelenski, îndeamnă România și Polonia să participe la operațiunile care implică doborârea dronelor rusești.

Președintele ucrainean a invocat necesitatea implementării unor măsuri sporite de securitate, în contextul în care doar în ultima săptămână, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României.

„Dronele rusești nu cad doar asupra ucrainenilor, inclusiv statele vecine sunt în pericol. Pentru a le împiedica să ajungă pe teritoriul Poloniei sau României, trebuie să luăm o decizie comună în privința lichidării acestora. Cum noi doborâm dronele care vin spre Ucraina și Polonia, așa pot face și polonezii. Acest lucru este valabil și pentru România. Nu ne bazăm pe alții. Apărarea antiaeriană este prioritară. ”, a declarat Zelenski, conform Ukrinform.

Pe 10 septembrie, 16 drone rusești care atacau Ucraina au fost doborâte de aviația poloneză după ce au încălcat spațiul aerian al țării. Pe 13 septembrie, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc, în zona Chilia Veche, dar nu a fost lichidată, ci doar monitorizată, nefiind un pericol iminent (nu zbura deasupra zonelor populate).

