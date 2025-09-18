Polonia apelează la UCRAINA pentru colaborare în domeniul dronelor, după incursiunea Rusiei în spațiul aerian polonez

Polonia încearcă să se folosească de experiența acumulată de Ucraina în domeniul războiului cu drone.

Oficiali de la Varșovia și Kiev au anunțat înființarea de programe comune de antrenament militar și proiecte de producție de drone.

Anunțul vine la puțin peste o săptămână după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez și au expus vulnerabilitatea NATO la o nouă generație de sisteme fără echipaj, notează Associated Press.

Ministrul ucrainean al Apărării Denis Șmihal a declarat că el și omologul său polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în vizită la Kiev, au semnat un memorandum pentru crearea unui grup de lucru comun pentru sistemele fără echipaj.

Ucraina și Polonia vor testa împreună noi metode de interceptare a dronelor, vor face schimb de experiență militară în domeniul războiului cu drone și vor lucra pentru a asigura o mai mare compatibilitate între forțele armate ucrainene și poloneze, a scris Șmihal pe Telegram.

Dronele folosite pentru apărare și atac au preluat un rol central pe câmpul de luptă în cei peste trei ani de când Rusia a invadat Ucraina, transformând modul în care sunt purtate războaiele.

În prezent, Ucraina lucrează la dezvoltarea de drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte din interiorul teritoriului Rusiei, în loc ca doar să se apere de invazie.

Miniștrii ucrainean și polonez au semnat, de asemenea, un acord pentru colaborare mai strânsă în domeniul apărării.

„Ducem cooperarea noastră în domeniul securității la un nou nivel ca răspuns la terorismul rusesc, care amenință Ucraina și alte țări europene”, a spus Șmihal.

Între timp, la Varșovia, ministrul polonez de Interne Marcin Kierwinski a declarat joi că în noaptea precedentă s-a înregistrat „o activitate sporită a dronelor belaruse și rusești care au încercat să treacă în spațiul aerian polonez”.

Niciuna dintre drone nu a reușit, dar ministrul a spus că granița va rămâne închisă până când Polonia va fi sigură că nu vor mai exista provocări.

Foto: Profimedia

