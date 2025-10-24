Prima pagină » Știri externe » Zelenski este întâmpinat în Marea Britanie de către regele Charles al III-lea și Garda de Onoare, printr-o ceremonie regală cu fast

24 oct. 2025, 22:00, Știri externe
Pe durata vizitei sale din Regatul Unit, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. Președintele ucrainean i-a mulțumit monarhului în vârstă de 76 de ani pentru apelurile publice puternice în sprijinul Ucrainei și pentru realizarea păcii.

Regele l-a întâmpinat pe președintele Zelenski la Castelul Windsor,  în cadrul unei ceremonii regale, abia întors dintr-o audiență istorică cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit The Telegraph.

Volodimir Zelenski s-a plimbat alături regele Charles al III-lea al Marii Britanii și de maiorul Ben Tracey în timp ce au inspectat Garda de Onoare formată din Batalionul 1 Grenadieri, la Castelul Windsor, pe 24 octombrie 2025.

Regele s-a mai întâlnit cu președintele Ucrainei la reședința sa privată, Sandringham, din Norfolk, în martie. Vizita a avut loc la scurt timp după ce Zelenski a fost implicat într-o întâlnire aprinsă în Biroul Oval cu președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance, în februarie.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Premierul UK anunță că îi trimite lui Zelenski 5000 de rachete cu destinație multiplă. Liderul Ucrainei nu a obținut de la Trump rachetele Tomahawk

