Marea Britanie va trimite Ucrainei 5000 de rachete noi cu destinație multiplă, a anunțat premierul Keir Starmer. Acestea vor fi folosite pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva bombardamentelor rusești.

Prim-ministrul Marii Britani a anunțat și extinderea programului de sprijin pentru iarnă. Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat că i-a arătat lui Starmer drona ucraineană interceptoare OCTOPUS, pe care Marea Britanie a acceptat să o producă pentru teste ulterioare în Ucraina.

„Lui Putin îi lipsesc banii și ideile”, a spus Secretarul General NATO.

„Negocierile privind transferul Tomahawk către Ucraina continuă. Toți lucrăm la asta”, a declarat Keir Starmer.

