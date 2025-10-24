Prima pagină » Știri externe » Premierul UK anunță că îi trimite lui Zelenski 5000 de rachete cu destinație multiplă. Liderul Ucrainei nu a obținut de la Trump rachetele Tomahawk

24 oct. 2025, 21:02, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Premierul britanic Keir Starmer la o conferință de presă

Marea Britanie va trimite Ucrainei 5000 de rachete noi cu destinație multiplă, a anunțat premierul Keir Starmer. Acestea vor fi folosite pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva bombardamentelor rusești.

Prim-ministrul Marii Britani a anunțat și extinderea programului de sprijin pentru iarnă. Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat că i-a arătat lui Starmer drona ucraineană interceptoare OCTOPUS, pe care Marea Britanie a acceptat să o producă pentru teste ulterioare în Ucraina.

Prim-ministra danez[ Mette Frederiksen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, secretarul NATO Mark Rutte și prim-ministrul olandez Dick Schoof

„Lui Putin îi lipsesc banii și ideile”, a spus Secretarul General NATO.

„Negocierile privind transferul Tomahawk către Ucraina continuă. Toți lucrăm la asta”, a declarat Keir Starmer.

Știre în curs de actualizare

