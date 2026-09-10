Volodimir Zelenski efectuează o vizită de trei zile în Canada pentru a încerca să obțină sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei și pentru pregătirile în vederea iernii. Vizita include evenimente în trei locații diferite: Calgary (Alberta), Toronto și North Bay (Ontario). Zelenski urmează să participe și la o reuniune a Guvernului canadian. Președintele este însoțit și de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

Liderul de la Kiev și-a anunțat sosirea în Canada pe rețelele de socializare.

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„Am ajuns în Canada. Canada a fost și rămâne unul dintre cei mai apropiați parteneri ai noștri. Apreciem întregul sprijin oferit de poporul canadian și deciziile care ajută Ucraina să reziste și să-și protejeze oamenii. Sunt programate întâlniri și discuții importante, care vor defini cooperarea noastră și vor consolida relațiile strategice pe mulți ani de acum încolo. Mă voi întâlni cu prim-ministrul Mark Carney. Principala atenție se va concentra pe sprijinirea Ucrainei în apărarea cerului și în pregătirea pentru iarnă. Vom discuta despre cum putem consolida rezistența noastră, sprijini oamenii și asigura Ucrainei resursele necesare pentru apărare.“, a transmis Zelenski. Potrivit acestuia, Prima Doamnă va avea o serie de întâlniri cu donatori care sprijină Ucraina. De asemenea, va vizita organizații canadiene similare cu „Școlile Supereroilor” din Ucraina. „Președintele Zelenski se va adresa, de asemenea, membrilor Cabinetului la Forumul de Planificare a Cabinetului de la Banff. Programul vizitei se va concentra pe prioritățile comune dintre Canada și Ucraina, inclusiv pe aprofundarea cooperării în domeniul apărării, economiei și energiei. De asemenea, va aborda costul uman al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și va consolida legăturile interpersonale puternice care unesc țările noastre ”, se arată în anunțul guvernului canadian.

În drum spre Canada, Zelenski a făcut o oprire în Islanda, unde s-a întâlnit cu ministrul de Externe al țării.

Vizita vine în urma călătoriei lui Zelenski în Norvegia, unde el și Prima Doamnă a Ucrainei au participat, pe 9 septembrie, la funeraliile regelui Harald al V-lea.

La Oslo, Zelensky s-a întâlnit, de asemenea, cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store pentru a discuta despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre avansarea programului de rachete antibalistice „Freya”.

Ucraina își propune să aibă un prototip funcțional al sistemului Freya gata în prima jumătate a anului 2027. Proiectul reunește Ucraina și nouă țări europene, printre care Norvegia, precum și mai mulți producători europeni din domeniul apărării.