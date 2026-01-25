Prima pagină » IT&C » Cine este, de fapt, Amelia, „eleva” de extremă-dreapta, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare

25 ian. 2026, 13:49, IT&C
În colțurile „întunecate” ale internetului, pe fluxurile de știri și algoritmi, o școlăriță generată de inteligența artificială (AI) a devenit un adevărat fenomen.

Numele ei este Amelia și se remarcă drept „o elevă goth” cu părul mov, care poartă cu mândrie un steguleț și pare că promovează rasismul, scrie The Guardian.

Dacă nu sunteți familiarizați cu Amelia, cu siguranță o veți întâlni virtual pe diverse meme-uri, pe Facebook sau X, unde reputația ei este în creștere.

În clipurile trucate, utilizatorii o pot vedea pe Amelia în timp ce se plimbă prin Londra și își declară iubirea față de Marea Britanie.

Tânăra generată de AI avertizează asupra pericolelor „musulmanilor militanți” sau „migranților din lumea a treia”. În unul din clipuri, Amelia este „certată” de un bărbos în ținute islamice, pentru că mănâncă un cârnat de porc.

Mesajul este unul bine repetat pe conturile de socializare de extremă-dreapta. Utilizatorii X au folosit Grok AI pentru a o transforma pe Amelia într-un meme „umblător” pe rețelele sociale.

Originile personajului sunt ironice. Amelia a debutat ca un joc video anti-extremism, finanțat de Ministerul de Interne, cu scopul de a-i feri pe tinerii de 13-18 ani de „mrejele” extremismului din Yorkshire.

Legătura dintre Amelia și Elon Musk

Faptul că Amelia a fost „compromisă” este demonstrat de analiza firmei Logically – care monitorizează volumul de fake news din online – la cererea The Guardian.

Un cont anonim a diseminat mesaje extremiste cu ajutorul Ameliei pe X, în 9 ianuarie, cu o postare care a adunat 1,4 milioane vizualizări.

A apărut chiar și o criptomonedă Amelia, iar miercuri, însuși miliardarul Elon Musk a redistribuit un cont X care promovează un token cripto Amelia.

„Suntem martori la monetizarea urii”, a declarat Matteo Bergamini, fondatorul și CEO-ul Shout Out Uk, o companie care contribuie la alfabetizarea digitală și care a creat jocul original.

Siddharth Venkataramakrishnan, analist la ISD (Institute for Strategic Dialogue), a declarat, la rândul său: „Am văzut cum acest meme s-a răspândit rapid în rândul extremei-drepte și dincolo de ea, acum acționează la nivel internațional.

Ajunge cumva la nucleul a ceea ce înseamnă „disident” de dreapta – indivizi care se poziționează în afara actualei scene politice – fie că vorbim de cei care provoacă, fie de alții. E un întreg ecosistem. Sigur că imaginea sexualizată reprezintă „cheia” acestei activități. Publicul-țintă este format în mare parte din bărbați tineri”.

Ministerul de Interne a anunțat că, prin Prevent, a reușit să țină departe 6.000 de indivizi de ideologiile violente. Proiectele precum jocul video amintit au avut ca scop reducerea riscurilor de radicalizare și au fost create și livrate independent de guvern.

Sursa foto: X

Mediafax
