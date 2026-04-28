YouTube pregătește o schimbare uriașă. Sunt vizați utilizatorii din întreaga lume.

YouTube pregătește o schimbare uriașă

YouTube lansează „Ask YouTube”, propriul AI Mode, pe modelul celui care există deja la Google.

Instrumentul testat acum de YouTube permite utilizatorilor să converseze cu Inteligența Artificială pentru a căuta conținut, în locul cuvintelor-cheie.

Utilizatorii pot căuta, de exemplu „clipuri amuzante cu căței și pisici”.

În funcție de subiect, pagina cu rezultate poate cuprinde o scurtă descriere textuală, urmată de o serie de clipuri video sugerate de AI.

Sigur că, asemănător AI Mode de la Google, există posibilitatea continuării conversației pe aceeași temă sau modificării parametrilor de căutare.

Riscul inteligenței artificiale generative este același pentru toate platformele: unele informații pot fi false sau inventate.

Astfel, utilizatorii ar putea fi puși în fața unui conținut video neverificat.

Deocamdată, experimentul cu AI este disponibil doar utilizatorilor Premium YouTube din SUA, scrie Engadget.

