YouTube începe reactivarea conturilor interzise pentru DEZINFORMARE despre Covid-19 și alegerile din SUA din 2020

YouTube va iniția procedurile pentru a reactiva conturile creatorilor de conținut ale căror profiluri au fost interzise în ultimii ani pentru că au încălcat regulile care limitau dezinformarea despre Covid-19 și alegerile din SUA din 2020.

YouTube și-a dezvăluit planurile de a reactiva conturile creatorilor respectivi marți, într-o scrisoare adresată Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților.

Anunțul vine în contextul în care YouTube a început să-și relaxeze regulile de moderare a conținutului, ridicând pragul pentru conținutul ofensator și modificând regulile privind dezinformarea cu privire la Covid, notează The New York Times.

Scrisoarea a fost trimisă de Alphabet, compania care deține YouTube, ca răspuns la o investigație extinsă a republicanilor cu scopul de a stabili dacă companiile de tehnologie au restricționat discursul pe platformele lor la cererea Administrației Biden. Ancheta a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a republicanilor, care a inclus și un proces împotriva Administrației Biden pentru limitarea discursului online.

YouTube „prețuiește vocile conservatoare”

În scrisoarea sa, Alphabet a spus că platforma de streaming s-a confruntat cu presiuni din partea Administrației Biden pentru a elimina conținutul care nu încălca politicile companiei.

Alphabet a spus că o astfel de presiune guvernamentală cu scopul de a controla discursul este „inacceptabilă și greșită” și că compania „a luptat în mod constant împotriva acestor eforturi din motive de libertate de exprimare”.

„Compania are un angajament față de libertatea de exprimare”, a declarat Daniel Donovan, un avocat de la King & Spaulding, autor al scrisorii trimise în numele Alphabet. „Acest angajament este de neclintit și nu se va supune presiunii politice”.

YouTube, care are peste două miliarde de utilizatori în întreaga lume, a menționat în scrisoarea sa că „prețuiește vocile conservatoare de pe platforma sa și recunoaște că acești creatori au un public mare și joacă un rol important în discursul civic”.

Momentul în care YouTube recunoaște că s-a confruntat cu presiunea Guvernului vine în timp ce democrații și unii republicani au acuzat Administrația Trump că face presiuni asupra companiilor media pentru a limita libertatea de exprimare la televiziuni.

