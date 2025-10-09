UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției

Update: În urma activităților specifice desfășurate de polițiști, fugarul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Acum se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Știre inițială:

Alertă la Craiova! Un bărbat aflat în custodia CRAP Dolj a evadat din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Individul este considerat periculos și avea emis pe numele său un mandat european de arestare pentru jaf armat. În momentul evadării, acesta purta un tricou alb și ar fi reușit să se facă nevăzut pe o stradă din apropierea sediului IPJ.

„În această seară, în jurul orei 19.15, ANUȚA IULIAN-MARIUS, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, a evadat de sub escorta polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru.

Cel în cauză se afla în procedură de extrădare inițiată de Italia, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de jaf armat.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfășurate activităților de căutare în vederea depistării tânărului.

Atât în municipiul Craiova, cât și în localitățile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză.

Semnalmente: înălţime 1.89 m, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, față ovală maslinie, păr șaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră.

Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebrațul drept un tatuaj.

La momentul evadării tânărului era îmbrăcat cu trening de culoare negru și tricou alb.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unității de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare”, spun polițiștii.

Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la tânărul evadat sunt sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.