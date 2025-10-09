Prima pagină » Justiție » UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției

UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției

Elena Ailuţoaei
09 oct. 2025, 21:49, Justiție
UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției

Update: În urma activităților specifice desfășurate de polițiști, fugarul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Acum se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Știre inițială:

Alertă la Craiova! Un bărbat aflat în custodia CRAP Dolj a evadat din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Individul este considerat periculos și avea emis pe numele său un mandat european de arestare pentru jaf armat. În momentul evadării, acesta purta un tricou alb și ar fi reușit să se facă nevăzut pe o stradă din apropierea sediului IPJ.

„În această seară, în jurul orei 19.15, ANUȚA IULIAN-MARIUS, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, a evadat de sub escorta polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru.

Cel în cauză se afla în procedură de extrădare inițiată de Italia, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de jaf armat.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfășurate activităților de căutare în vederea depistării tânărului.

Atât în municipiul Craiova, cât și în localitățile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză.

Semnalmente: înălţime 1.89 m, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, față ovală maslinie, păr șaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră.

Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebrațul drept un tatuaj.

La momentul evadării tânărului era îmbrăcat cu trening de culoare negru și tricou alb.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unității de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare”, spun polițiștii.

Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la tânărul evadat sunt sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și

JUSTIȚIE Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
15:28
Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
JUSTIȚIE Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
13:04
Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
EXTERNE Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
22:21
Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
JUSTIȚIE Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile
18:23, 06 Oct 2025
Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile
JUSTIȚIE Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile
17:48, 06 Oct 2025
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile
JUSTIȚIE Hoț de medicamente din București, prins în flagrant. Detaliul care le-a atras atenția polițiștilor
14:27, 06 Oct 2025
Hoț de medicamente din București, prins în flagrant. Detaliul care le-a atras atenția polițiștilor
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
România, în pragul unei crize economice de proporții, anul viitor, avertizează un economist
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Ciupercile care pot ameliora durerea și depresia