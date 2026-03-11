Prima pagină » Justiție » Alex Florența nu a primit aviz favorabil de la CSM pentru funcția de adjunct la DIICOT. Votul a fost 3-3 și va fi reluat

Ruxandra Radulescu
11 mart. 2026, 13:05, Justiție
Actualul procuror general al României, Alex Florența, propus de ministrul Justiției pentru funcția de adjunct la DIICOT este audiat miercuri de Secția pentru Procurori din CSM, transmite Mediafax.

UPDATE: Secția de Procurori a CSM nu a reușit până la această oră să dea un vot consultativ clar în cazul propunerii ca actualul procuror general al României, Alex Florența, să fie numit adjunct al DIICOT. Gill Julien Iacobici, propus tot ca adjunct al DIICOT, a fost respins de Secție.

Votul în cazul lui Alex Florența a fost de 3 la 3, asfel că procedura va fi reluată în ședințele următoare. CSM are la dispoziție 30 de zile să îi transmită votul ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Știrea inițială:

Alex Florența a susținut, în cadrul interviurilor din comisia Ministerului de Justiție, că DIICOT trebuie să se concentreze pe traficul de de droguri, ci nu pe dosarele ce implică consumul, întrucât instituția este sufocată de astfel de dosare. Acesta a subliniat că traficul de stupefiante este o problemă urgentă, ce implică rețele de plată pe platforme de pe dark web, iar plata se face cu criptomonede.

„DIICOT a rămas în urmă. Nevoile investigative cer dezvoltare. Avem nevoie de soluții tehnice”, a spus Florența.

„O procedură implică mai multe picioare la scaun”

Întrebat de ce nu a candidat din nou pentru funcția de Procuror General al României, Alex Florența a dat un răspuns cu subînțelesuri:

„O procedură implică mai multe picioare la scaun. Am analizat întreaga arhitectură la înscriere”.

Florența susține că mare parte din obiectivele de la Parchetul General și le-a îndeplinit, a adus parchetul general „într-un punct foarte bun”, dar „poziția erodează invariabil” și „important este să poți face un pas în spate”.

„Tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT unde doresc să îmi închei cariera. Știam din discuții informale de candidaturile din DIICOT”, a declarat Florența.

„Comunicarea publică, poate că trebuia să ies mult mai mult public”, a spus actualul procuror general. Principala vulnerabilitate a DIICOT o reprezintă competența digitală, declară Florența.

Alex Florența, atacat la audieri cu citate din Eminescu

Procurorul Claudiu Sandu l-a atacat pe Florența în audieri cu citate din Eminescu: „E ușor a spune versuri / Când nimic nu ai a spune/Înșirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune”.

Claudiu Sandu l-a întrebat pe Florența „de ce a părăsit corabia”. Florența a spus că decizia de a candida ca adjunct DIICOT îi aparține lui exclusiv.

Principala vulnerabilitate a DIICOT o reprezintă competența digitală, spune Florența. El spune că trebuie reluată discuția despre detașarea polițiștilor în DIICOT.

Marți, secția de procurori a CSM l-a avizat în unanimitate pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu. Decizia urmează să fie înaintată ministrului Radu Marinescu și ulterior, președintelui Nicușor Dan, pentru numirea efectivă prin decret.

Actualul procuror general Alex Florenţa a fost propus pentru un post de adjunct, întrucât ”este un procuror cu o experienţă profesională solidă, având realizări deosebite” şi ”are certe abilităţi de leadership”.

FOTO: Mediafax

