Prima pagină » Justiție » Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

17 ian. 2026, 12:54, Justiție
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Curtea Constituțională nu mai este împărțită în două tabere aflate în conflict deoarece expertizele depuse la dosar ar fi arătat că Guvernul și Ilie Bolojan au prezentat o realitate falsă în legătură cu pensiile magistraților, potrivit avocatului Toni Neacsu. În opinia sa, nu este vorba despre o simplă micșorare a pensiilor de serviciu ale magistraților, ci despre eliminarea lor completă.

„Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit: nu micșorează pensia de serviciu a magistraților ci o abrogă. Guvernul i-a mințit inclusiv prin Nota de fundamentare a legii, în care se precizează expres că se propune doar micșorarea cuantumului pensiilor de serviciu fiindcă eliminarea lor ar fi neconstituțională, dar a mințit și Comisia Europeană prin scrisoarea de informare din 28.11.2025 trimisă prin Ministerul Fondurilor Europene”, scrie Neacsu.

Avocatul spune că Guvernul a afirmat, inclusiv în Nota de fundamentare a legii, că urmărește doar reducerea cuantumului pensiilor, precizând expres că desființarea acestora ar fi neconstituțională. Cu toate acestea, efectul real al legii ar fi, în interpretarea sa, abrogarea pensiei de serviciu. Aceeași versiune ar fi fost transmisă și Comisiei Europene, prin scrisoarea de informare din 28 noiembrie 2025, trimisă prin Ministerul Fondurilor Europene.

Toni Neacșu afirmă că judecătorii CCR ar fi ajuns la concluzia că statul a spus una și a făcut alta. El mai arată că, sub presiune politică și sub presiunea opiniei publice, Curtea ar putea accepta o reducere și o reașezare a acestor pensii, dar nu poate valida eliminarea lor. O astfel de soluție ar încălca aproximativ 20 de decizii anterioare ale CCR și ar contraveni unor standarde internaționale și europene asumate de România, cu efect juridic.

„CCR poate accepta ca urmare a presiunilor politice și în satisfacerea așteptărilor publice să reducă și să raționalizeze aceste pensii, dar în nici un caz nu poate aproba eliminarea pensiei de serviciu. Revirimentul ar însemna încălcarea a cca 20 de decizii anterioare, dar și a unor standarde internaționale și europene asumate de România cu efect juridic”, afirmă Neacsu.

În opinia lui Toni Neacșu, termenul mai lung acordat pentru judecarea legii, stabilit chiar de președinta Curții, ar fi un termen de favoare pentru inițiatorii actului normativ, în special pentru Ilie Bolojan. Fără acest răgaz, consideră el, legea ar fi putut fi respinsă deja.

RECOMANDAREA AUTORULUI

CCR amână a patra oară decizia pe legea pensiilor magistraților. Ședința, reprogramată pe 11 februarie

Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Cum și-au modificat cehii legislația pentru 2026: divorțuri mai ușoare și protecție împotriva abuzurilor
11:38
Cum și-au modificat cehii legislația pentru 2026: divorțuri mai ușoare și protecție împotriva abuzurilor
DEZVĂLUIRI Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare
06:00
Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare
NEWS ALERT „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
20:14
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
DEZVĂLUIRI “Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror
17:10
“Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror
FLASH NEWS Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”
11:44, 16 Jan 2026
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25, 16 Jan 2026
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe