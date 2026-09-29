Tribunalul București a înregistrat contestația fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu față de măsura sechestrului asigurator pus de procurorii DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia, în urma acuzațiilor din dosarul de înșelăciune. Cauza va fi dezbătută la data de 7 octombrie.

Decizia instanței, în acest caz, va fi definitivă, iar magistratul de drepturi și libertăți este chemat să decidă dacă ridică sau menține măsura stabilită de procurorul care îl anchetează pe Georgescu pentru fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

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Marți, 29 septembrie, au început perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu. Omul de afaceri Ionel Rusen a fost, de asemenea, citat pentru a se prezenta să asiste la proceduri, afirmă surse judiciare pentru Gândul.

DIICOT contestă măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu

Marți, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost chemați la Curtea de Apel, unde judecătorii analizează contestația DIICOT la decizia eliberării celor doi în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Procurorii cer, la Curtea de Apel București (CAB), arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen, pe care îi acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și inițiere/constituirea unui grup infracțional organizat legat de o sumă de 1,1 milioane de euro.

În urmă cu o săptămână, Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor, iar aceștia au contestat decizia, astfel că dosarul a ajuns pentru dezbateri finale la CAB.