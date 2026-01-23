Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei

O consilieră din Ministerul Afacerilor Externe este anchetată de DNA, fiind acuzată că, timp de aproape 15 ani, ar fi umblat la statele de plată și ar fi direcționat ilegal milioane de lei către propriul cont și către alte două persoane. Potrivit procurorilor anticorupție, Lavinia-Daniela Păune, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile. Femeia trebuie să depună în termen de zece zile suma de 500.000 de lei și are interdicția de a părăsi țara fără acordul anchetatorilor.

Acuzațiile DNA

Anchetatorii susțin că, între mai 2009 și aprilie 2024, aceasta ar fi modificat în mod fraudulos 176 de state de salarii din sistemul informatic al MAE. Prin aceste intervenții, ar fi mărit artificial anumite indemnizații, iar banii ar fi ajuns atât la două persoane care nu erau angajate ale ministerului, cât și în propriul cont.

Datele false ar fi ajuns apoi în documentele de aprobare și plată, care au fost semnate de conducerea instituției fără să cunoască situația reală. Ulterior, ar fi fost întocmite și borderouri cu conturi bancare introduse special pentru virarea sumelor necuvenite.

Prejudiciul adus MAE

Prejudiciul total calculat de DNA ajunge la peste 8,4 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 7,1 milioane de lei ar fi intrat efectiv în conturile inculpatei și ale celor doi suspecți, iar restul reprezintă taxe și contribuții plătite către stat pentru venituri care nu ar fi trebuit să existe.

Pe lângă Păune Lavinia-Daniela, în dosar sunt cercetate și două persoane fără calitate specială, suspectate de complicitate. Toți au fost informați oficial despre acuzații și despre drepturile procesuale.

DNA precizează că urmărirea penală se află în desfășurare și că măsurile dispuse nu încalcă prezumția de nevinovăție. Dacă inculpata nu respectă condițiile controlului judiciar, procurorii pot cere arest la domiciliu sau arest preventiv.

Concubinul contabilei și fiul acestuia, beneficiari ai plăților ilegale

Potrivit surselor judiciare, printre beneficiarii acestor plăți ilegale efectuate s-ar număra concubinul contabilei și fiul acestuia.

În lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, august și octombrie ale anului 2023, Lavinia-Daniela Păune și-ar fi însușit, fraudulos, 77.937 lei. Pentru ca totul să „funcționeze”, contabila folosea chiar programul informatic de salarizare.

„Păune Lavinia-Daniela, consilier relații I în cadrul Serviciului de Salarizare – Direcția Planificare Bugetară, Contabilitate a Ministerului Afacerilor Externe, și-a însușit fraudulos, în lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, august și octombrie ale anului 2023, suma totală de 77.937 lei, folosind programul informatic de salarizare”, au mai arătat sursele judiciare.

„După aprobarea ordonanțărilor, doamna Păune genera borderourile de plată către unitățile bacare pe care le semna la rubrica întocmit și le prezenta spre aprobare directorului D.P.B.C.S. Cu ocazia verifcărilor desfășurate, în borderourile transmise unităților bancare am regăsit numele și conturile semnatarilor plângerilor (Bușcă Nicolae și BUȘCĂ Alin-Dănuț), respectiv și alte sume de bani în afara drepturilor salariale cuvenite conform grilei, pe care doamna Păune și le-a transferat în diferite conturi personale”, au mai precizat aceleași surse judiciare.

Sumele transferate necuvenit, cu titlu de salarii

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2010 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 121.413 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2011 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 47.759 lei.

În anul 2011, pentru toate transferurile salariilor necuvenite în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune în sumă de 47.759 lei, M.A.E. a calculat și achitat suplimentar impozit pe veniturile din salarii în sumă de 7.520 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în anul 2012 în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 144.983 lei.

În anul 2013, sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 180.241 lei. În anul 2013, pentru toate transferurile salariilor necuvenite în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune în sumă de 180.241 lei, MAE a calculat și achitat suplimentar impozit pe veniturile din salarii în sumă de 34.343 lei.

Sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă și Lavinia Daniela Păune au fost în sumă de 208.715 lei.

În anul 2015, sumele transferate necuvenit cu titlu de salarii în conturile persoanelor Nicolae Bușcă, Alin Dănuț Bușcă și Lavinia Daniela Păune, au fost în sumă de 258.895 lei.

Aceeași „schemă” a funcționat și în alți ani, până în anul 2024, atunci când procurorii anticorupție au reușit să o dezactiveze.

