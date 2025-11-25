CCR se pronunță pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private

Judecătorii CCR urmează să se pronunțe, în ședința de marți, în cazul celor două sesizări depuse la adresa proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii.

CCR va anunța marți dacă proiectul legii privind plata pensiilor private este sau nu constituțional, după ce termenul pentru discutarea sesizărilor de neconstituționlitate, stabilit inițial pentru 5 noiembrie, a foat amânat pentru 12, apoi pentru 25 noiembrie. Este vorba de două sesizări, care includ și obiecții privind plățile eșalonate, depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), respectiv și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în OCDE este sfârșitul anul 2026.

Conform prevederilor inițiale ale reformei sistemului de pensii, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

România a obținut până în prezent 16 avize formale ale comitetelor de specialitate, cel mai recent fiind comitetul pentru statistică, din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

