Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară

ICCJ continuă presiunea asupra Parlamentului și Guvernului pentru privilegiile magistraților. Printr-un comunicat emis marți, reprezentanții instanțeu supreme cer o lege specială de salarizare pentru procurori și judecători. Includera acestora în grila unică pentru bugetari ar afecta independența financiară a acestora este motivarea. Mai mult, ea este de părere că este necesară instalarea noului Guvern pentru a relua dialogul pe temă.

„Singura soluție legislativă posibilă este adoptarea unei legi speciale de salarizare pentru sistemul judiciar, întrucât numai în acest mod poate fi garantat principiul independenței financiare a judecătorilor și procurorilor”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Legea salarizării unitare reduce rolul constituțional al autorității judecătorești

Instanța Supremă susține că este nevoie de o lege specială pentru salarizarea magistraților. Conform comunicatului oficial semnat de Lia Savonea printre nemulțumirile față de proiectul legii salarizării unitar. Instanța Supremă susține că acesta afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești.

Este necesară instalarea noului Guvern

Inalta Curte de Casație și Justițe face apel la un dialog real pe tema noii legi a salarizării unice și subliniază că este necesară instalarea noului Guvern.

“În acest moment, considerăm necesară așteptarea instalării noului Guvern, astfel încât această problemă de interes major să poată face obiectul unui dialog instituțional real și constructiv cu factorii decidenți. Ne exprimăm încrederea că argumentele pe care le prezentăm vor fi analizate cu responsabilitate și deschidere. Totodată, asigurăm colegii că vom continua să susținem toate demersurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora, utilizând toate mijloacele legale și instituționale aflate la dispoziția noastră și nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune menite să asigure respectarea acestor drepturi, în măsura în care acest lucru se va dovedi necesar”.

Nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune

Pentru o corectă informare, publicăm astăzi o sinteză a observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției, rezultate în urma analizei proiectului, precum şi observaţiile punctuale formulate, sintetizează ÎCCJ.

Sinteza observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției