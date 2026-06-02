Prima pagină » Justiție » Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară

Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară

Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

ICCJ continuă presiunea asupra Parlamentului și Guvernului pentru privilegiile magistraților. Printr-un comunicat emis marți, reprezentanții instanțeu supreme cer o lege specială de salarizare pentru procurori și judecători. Includera acestora în grila unică pentru bugetari ar afecta independența financiară a acestora este motivarea. Mai mult, ea este de părere că este necesară instalarea noului Guvern pentru a relua dialogul pe temă.

„Singura soluție legislativă posibilă este adoptarea unei legi speciale de salarizare pentru sistemul judiciar, întrucât numai în acest mod poate fi garantat principiul independenței financiare a judecătorilor și procurorilor”, se arată  în comunicatul ÎCCJ.

Legea salarizării unitare reduce rolul constituțional al autorității judecătorești

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității, marți, un comunicat de presă în care critică proiectul noii legi a salarizării unitare a bugetarilor.

Instanța Supremă susține că este nevoie de o lege specială pentru salarizarea magistraților. Conform comunicatului oficial semnat de Lia Savonea printre nemulțumirile față de proiectul legii salarizării unitar.  Instanța Supremă susține că acesta afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești.

Este necesară instalarea noului Guvern

Inalta Curte de Casație și Justițe face apel la un dialog real pe tema noii legi a salarizării unice și subliniază că este necesară instalarea noului Guvern.

“În acest moment, considerăm necesară așteptarea instalării noului Guvern, astfel încât această problemă de interes major să poată face obiectul unui dialog instituțional real și constructiv cu factorii decidenți. Ne exprimăm încrederea că argumentele pe care le prezentăm vor fi analizate cu responsabilitate și deschidere.

Totodată, asigurăm colegii că vom continua să susținem toate demersurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora, utilizând toate mijloacele legale și instituționale aflate la dispoziția noastră și nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune menite să asigure respectarea acestor drepturi, în măsura în care acest lucru se va dovedi necesar”.

Comunicatul ICCJ integral

În contextul dezbaterilor privind o nouă lege a salarizării, reafirmăm preocuparea constantă pentru protejarea drepturilor și a statutului profesional al personalului din sistemul judiciar.

În acest moment, considerăm necesară așteptarea instalării noului Guvern, astfel încât această problemă de interes major să poată face obiectul unui dialog instituțional real și constructiv cu factorii decidenți.

Nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune

Ne exprimăm încrederea că argumentele pe care le prezentăm vor fi analizate cu responsabilitate și deschidere. Totodată, asigurăm colegii că vom continua să susținem toate demersurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora, utilizând toate mijloacele legale și instituționale aflate la dispoziția noastră și nu excludem recurgerea la alte forme de acțiune menite să asigure respectarea acestor drepturi, în măsura în care acest lucru se va dovedi necesar.

Rămânem uniți și consecvenți în promovarea unor soluții echitabile, în spiritul dialogului și al respectului față de valorile statului de drept.

Pentru o corectă informare, publicăm astăzi o sinteză a observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției, rezultate în urma analizei proiectului, precum şi observaţiile punctuale formulate, sintetizează ÎCCJ.

Sinteza observațiilor și propunerilor transmise Ministerului Justiției

Observaţiile pe articole pot fi consultate aici.

Recomandarea autorului: Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
10:39
Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu
ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48, 29 May 2026
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
ULTIMA ORĂ Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
16:11, 29 May 2026
Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27, 28 May 2026
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45, 28 May 2026
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
FLASH NEWS Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
17:42, 28 May 2026
Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Un viitor sumbru: Omenirea ar putea înregistra o scădere drastică a populației până în 2064
FLASH NEWS Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
13:20
Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
TENSIUNI WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
13:17
WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
GALERIE FOTO „George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
12:45
„George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
LIFESTYLE Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
12:40
Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
FLASH NEWS Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian
12:34
Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian
DECIZIE Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
12:32
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, anunță că demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe