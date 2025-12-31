Prima pagină » Justiție » CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”

CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”

31 dec. 2025, 10:47, Justiție
CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”

La final de an, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a trecut în revistă principalele probleme ale Justiției în 2025, criticând atacurile politice și lipsa de soluții concrete pentru instanțe și magistrați.

Ene a subliniat că anul 2025 a fost marcat de „scandaluri, campanii agresive, etichete puse ușor și soluții strigate tare, dar gândite puțin”.

În opinia sa, problemele reale ale Justiției nu au fost abordate: „Schemele de personal au rămas insuficiente, parțial vacante și imposibil de ocupat după blocarea concursurilor de către Guvern. Volumul de muncă a continuat să crească. Multe instanțe au funcționat în continuare în sedii improprii, subfinanțarea și lipsa de predictibilitate au continuat.”

Judecătorul a atras atenția că aceste dificultăți, care afectează direct activitatea magistraților și funcționarea instanțelor, nu sunt noi și „nu aduc capital politic. Tocmai de aceea nu au fost rezolvate”. În schimb, „anul 2025 a fost dominat de atacuri constante la adresa Justiției, ambalate sub eticheta «reformei». Lozincile au înlocuit soluțiile.”

Alin Ene, membru CSM.

Alin Ene face apel la respectarea independenței Justiției

Mesajul continuă cu un apel la respectarea independenței Justiției și la încetarea presiunilor politice: Sub pretextul reformei, s-a cerut subordonare. Sub pretextul interesului public, s-a practicat manipularea. CSM și magistrații au indicat constant unde sunt blocajele. Răspunsul nu a fost dialogul, ci contestarea celor care cunosc sistemul din interior.”

Ene insistă că munca judecătorilor trebuie evaluată „după fapte, nu după titluri” și că respectul pentru profesie trebuie să redevină normalitate: Pentru judecători și pentru întreg personalul din Justiție, îmi doresc și ne doresc să avem puterea de a rămâne profesioniști într-un climat ostil și de a ne îndeplini menirea fără teamă și fără constrângeri. Îmi doresc și ne doresc un an în care munca să ne fie judecată după fapte, nu după titluri, și în care respectul pentru profesie să redevină normalitate.

Și mai presus de toate, să reușim să rămânem uniți într-un context construit deliberat pentru divizare.
Pentru mediul politic, poate 2026 va aduce înțelegerea faptului că Justiția nu este adversar politic și nici instrument de campanie.
Este una dintre limitele necesare ale puterii și este chiar și spre binele puterii zilei ca ea să fie independentă. Pentru că puterea, ca toate-n viață, este efemeră, iar cine cere astăzi subordonarea Justiției, va căuta mâine protecția pe care a contribuit să o distrugă”.

În final, mesajul său se încheie cu un apel la responsabilitate și onestitate: Să fie un an cu mai puțină manipulare și mai multă onestitate, cu mai puțin spectacol și mai multă responsabilitate! Să fie un an în care zgomotul să nu mai țină loc de adevăr, lozinca să nu mai țină loc de reformă, iar ura să nu mai țină loc de politică publică!”, a scris Alin Ene, pe pagina sa de Facebook.

