Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”

Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 21:14, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan anunță, într-un interviu pentru Digi 24, că prevederile legii privind pensionarea magistraților trebuie să se extindă și la celelalte categorii de „speciali”.

„Eu cred și sper că acest proiect de lege va trece de testul constituțional, deci pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă, maxim 70% din ultimul salariu, iar această regulă trebuie extinsă și la celelalte categorii, sigur ținând cont de un specific”, spune Bolojan.

„Celelalte categorii” de care vorbește premierul României înseamnă 95% din beneficiarii pensiilor de serviciu/speciale: MAI, Armată, serviciile de informații.

„Pentru a avea un buget de stat care să rezolve problemele sistemelor de sănătate sau educație, nu poți încasa bani decât de la cei care lucrează. Din acest motiv, economia trebuie pusă pe baze mai sănătoase, adică să ai cât mai mulți oameni – populație activă – în economia reală. Doar 53% din populația României lucrează sub o anumită formă”, spune Bolojan.

„De pensionarea magistraților depinde finanțarea PNRR – 800 de milioane de lei”

Ilie Bolojan insistă că de proiectul de lege ce vizează doar pensionarea magistraților depinde finanțarea din PNRR în valoare de 800 de milioane de lei. 

„Cu cât avizul venea mai repede, cu atât puteam adopta proiectul mai repede”, a spus premierul.

El a precizat că există „lucruri care depind de Guvern”, dar și aspecte care nu țin de Executiv, pentru că „sunt măsuri care pot fi contestate, depinzi de judecători, de decizii ale instanței”.

Bolojan a subliniat că respectarea termenelor influențează direct fondurile europene. De respectarea unor date de timp depind banii europeni care ne sunt reținuți: 800 de milioane de euro, o sumă destul de mare.

Bolojan speră ca noul proiect privind pensionarea magistraților să treacă de CCR

Premierul a vorbit și despre două niveluri ale reformei:

„Aceasta e problema de formă, și apoi e problema de fond, care trebuie corectată. Punerea în practică, vedeți, nu depinde exclusiv de Guvern. (…) Din punctul meu de vedere în această perioadă am încercat să dovedim UE că facem lucrurile cât se poate de serios. faptul că în această lună am fost scoși din procedura de deficit excesiv, înseamnă că a fost sesizată bunăvoința guvernului”.

Ilie Bolojan a precizat în interviul acordat postului de televiziune că speră ca noul proiect de lege privind pensionarea magistraților să treacă de filtrul CCR.

Șeful Executivului a spus că mâine – prin adoptarea actului normativ prin Guvern – se declanșează practic procedura de angajare a răspunderii prin Parlament, în ciuda avizului negativ primit de la CSM.

