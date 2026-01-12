DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie

Trei români și un britanic au fost arestați și alți doi români au fost plasați sub control judiciar, în urma percheziților în județele Buzău și Dolj și la Londrei. Dosarul vizează acuzații de proxenetism și constituire de grup infracțional organizat. Membrii grupării, sub conducerea unui lider, colaborau cu o rețea de infractori britanici, pentru a trimite femei, inclusiv rude sau concubine, la Londra, pentru prostituție.

Rețeaua de proxenetism activa din anul 2020, pe mai multe paliere aflate în strânsă conexiune. Cetăţenii britanici au asigurat transportul, supravegherea şi „protecţia” tinerelor pe teritoriul Angliei.

Mașini de lux și proprietăți

Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe nouă autoturisme de lux şi pe mai multe imobile ale membrilor grupării. Potrivit informațiilor din dosat, banii proveniți din serviciile sexuale prestate de tinere au fost însușiți, aproape integral, de către rețeaua de infractori.

Autoritățile judiciare din Marea Britanie au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în Londra, în urma cărora au arestat un cetățean britanic.

În aceeași zi, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Buzău au luat măsura reținerii a trei inculpați și cea a controlului judiciar față de alți doi inculpați.

În ziua de 09.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți. Totodată, sunt continuate investigațiile cu privire la alți trei suspecți, cetățeni români, implicați în cauză.

FOTO: ss DIICOT

