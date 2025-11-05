Prima pagină » Justiție » Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi

Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi

05 nov. 2025, 11:58, Justiție
Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi
FOTO - Caracter ilustrativ

Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.

Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu.

Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local

De adăugat că  locuințele vizate în anchetă de către oamenii legii aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local. Procurorii l-au pus sub control judiciar pe poliţist.

Astfel, polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, au descins în forță, marți dimineața, la mai multe locații din oraş, dar și din municipiul București. Perchezițiile au vizat imobile deținute de un cunoscut om de afaceri din Târgu-Jiu, în care erau cazate tinere care practicau prostituția.

Polițistul colecta banii în uniforma de serviciu

În egală măsură, este implicat în anchetă un agent de la Poliţia din municipiul Târgu-Jiu, care este fiul afaceristului proprietar al imobilelor închiriate în regim hotelier şi în care tinerele femei îşi desfăşurau activitatea.

„Numele meu este Ana, sunt din România și lucrez ca prostituată în Spania!”. Povestea dramatică a unei escorte de 23 de ani

Sursa FOTO: pexels.com

„Poliţistul era cel care colecta sumele de bani şi, de cele mai multe ori, acesta venea îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. De asemenea, există informaţii că agentul implicat se bucura de protecţie din partea şefilor din Poliţie, care nu erau străini de activitatea lui”, a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3.

În prezent, în dosar se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de proxenetism, iar împotriva polițistului a fost dispusă măsura controlului judiciar. Ancheta este în plină desfășurare, nefiind exclusă extinderea cercetărilor și cu privire la alte fapte de natură penală derivate din încasarea unor sume mari de bani, din chirie pentru apartamentele puse la dispoziție prostituatelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

O minoră a reușit să-l dea pe mâna poliției pe proxenetul care a obligat-o să se prostitueze. Fusese racolată prin metoda „loverboy”

Pedeapsă MAXIMĂ pentru proxeneții care au torturat două surori din Oradea, până când una a murit. Decizia nu este definitivă

Citește și

JUSTIȚIE CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
10:34
CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private
ULTIMA ORĂ Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat
09:16
Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat
UPDATE Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită
08:49
Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită
JUSTIȚIE 14 descinderi în dosarul medicilor FALȘI cu diplome din Moldova. Procurorii au SIGILAT birourile din Ministerul Sănătății
08:23
14 descinderi în dosarul medicilor FALȘI cu diplome din Moldova. Procurorii au SIGILAT birourile din Ministerul Sănătății
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
18:45
A fost ELIBERAT șoferul din Mangalia care, în luna martie, a produs un accident mortal în fața hotelului Malibu din Mamaia
ULTIMA ORĂ Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
17:05
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu au fost eliberați în urma unei decizii a instanței supreme. De ce rămâne Darius Vâlcov în închisoare
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?
VIDEO Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani
11:43
Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani
ULTIMA ORĂ A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
11:34
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
ULTIMA ORĂ A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
11:31
A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
11:28
Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
MĂRTURII O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
11:27
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”