Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.

Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu.

Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local

De adăugat că locuințele vizate în anchetă de către oamenii legii aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local. Procurorii l-au pus sub control judiciar pe poliţist.

Astfel, polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, au descins în forță, marți dimineața, la mai multe locații din oraş, dar și din municipiul București. Perchezițiile au vizat imobile deținute de un cunoscut om de afaceri din Târgu-Jiu, în care erau cazate tinere care practicau prostituția.

Polițistul colecta banii în uniforma de serviciu

În egală măsură, este implicat în anchetă un agent de la Poliţia din municipiul Târgu-Jiu, care este fiul afaceristului proprietar al imobilelor închiriate în regim hotelier şi în care tinerele femei îşi desfăşurau activitatea.

„Poliţistul era cel care colecta sumele de bani şi, de cele mai multe ori, acesta venea îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. De asemenea, există informaţii că agentul implicat se bucura de protecţie din partea şefilor din Poliţie, care nu erau străini de activitatea lui”, a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3.

În prezent, în dosar se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de proxenetism, iar împotriva polițistului a fost dispusă măsura controlului judiciar. Ancheta este în plină desfășurare, nefiind exclusă extinderea cercetărilor și cu privire la alte fapte de natură penală derivate din încasarea unor sume mari de bani, din chirie pentru apartamentele puse la dispoziție prostituatelor.

